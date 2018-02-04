به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، ده ها تن از شهرک نشینان رژیم صهیونیستی امروز تحت حمایت نظامیان رژیم اشغالگر قدس، به محوطه مسجدالاقصی یورش بردند.

بر اساس گزارش منابع فلسطینی این حملات از سوی دروازه «المغاربه» صورت گرفته است و دستکم ۵۲ شهرک نشین اسرائیلی به محوطه مسجد الاقصی یورش برده و به دنبال تحریک احساسات مسلمانان بوده اند که نمازگزاران هم با فریاد الله اکبر پاسخ اقدامات آنها را دادند.

از سوی دیگر وزارت خارجه و مهاجران فلسطین هم اقدامات اخیر رژیم صهیونیستی علیه شهروندان فلسطینی در استان جنین را تأکیدی بر میزان افراط گرایی و نژادپرستی اسرائیلی ها و نهادهای سیاسی و نظامی این رژیم دانست.

در پی تحرکات ضد فلسطینی اسرائیل در شهرک های «برقین»، «الکفیر» و «الزبابده» در منطقه شرقی شهر جنین و اردوگاه های اطراف آن «احمد ابو عبید» ۱۹ ساله به شهادت رسید و ده ها تن دیگر از شهروندان فلسطینی نیز زخمی شدند.