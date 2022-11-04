انقلاب اسلامی ایران نماد استکبار ستیزی در دنیا است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد عزیزی در خطبه های نمازجمعه این هفته میامی به میزبانی مسجد جامع ضمن اشاره به سالروز تسخیر لانه جاسوسی آمریکا، تاکید کرد: اگر آن روز چالش با آمریکا بر سر رسوا کردن لانه جاسوسی بود، امروز چالش با آمریکا بر سر برچیدن بساط نفوذ است.

وی با بیان اینکه حضور مردم نشان داد که ملت ما در استکبار ستیزی همواره در صف نخست است، تاکید کرد: آمریکایی ها نشان دادند که در این اغتشاشات اخیر دست داشته و تلاش دارند تا با ملت ایران اسلامی به مبارزه برخیزند.

امام جمعه میامی با بیان اینکه آمریکایی ها می خواستند حکومت های دست نشانده شان در اقصی نقاط دنیا به خصوص در ایران بر سر کار باشد اما انقلاب اسلامی مقابل این ایده ایستاد، گفت: انقلاب اسلامی مشارکت مردم را در مسائل سیاسی مانند حضور در صحنه استکبار ستیزی به اوج رساند و این مردم نشان دادند که اهل استکبار ستیزی هستند.

عزیزی با بیان اینکه اگر کسی گمان کند که علت تحریم مقاومت ضد استکباری و تسلیم نشدن در برابر دشمن است خطای نابخشودنی کرده است، ابراز کرد: انقلاب اسلامی نماد پر ابهت با شکوه و افتخار آمیز ایستادگی در برابر مستکبران و در راس آنها آمریکای جهان خوار است و این موضوع باعث شده تا این کشور دشمنی خود را با ملت ایران اسلامی داشته باشد.

وی با بیان اینکه در تمام این چهار دهه انقلاب تسخیر ناپذیری در برابر دولت های متکبر و مستکبر خصوصیت شناخته شدن ایران و ایرانی بوده است، گفت: تمام این چهار دهه ملت ما با حضورشان در صحنه های مختلف به آمریکا اعلام کردند که هیچ غلطی نمی توانند بکنند.

امام جمعه میامی با بیان اینکه امام خمینی (ره) به همه ملت ایران اسلامی و مسئولان فرمودند چه در جنگ و چه در صلح بزرگترین ساده اندیشی این است که تصور کنیم جهانخواران خصوصاً آمریکا از اسلام و ما دست برداشته است، تاکید کرد: انقلاب اسلامی نماد استکبار ستیزی در دنیا است.

عزیزی با بیان اینکه امروز آمریکایی ها سعی دارند تا کشورشان را زیبا جلوه دهند اما اینطور نیست، افزود: به بیان رهبر معظم انقلاب اسلامی آمریکا ذره ذره آب می شود.

وی افزود: تحلیل هایی که خود آمریکایی ها اعلام کرده اند نشان می دهد که به زعم آنان فشارهای اقتصادی و فرهنگی که بر کشور ایران وارد شد، اگر بر هر کشوری دیگری وارد می آمد آن کشور دچار فروپاشی می شد اما ملت ایران اسلامی در اوج اقتدار روز به روز قوی تر می شود.