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۱۳ آبان ۱۴۰۱، ۱۶:۴۵

محمدی مطرح کرد؛

وجود ۱۱۹ ساختمان بسیار پرخطر در تهران

وجود ۱۱۹ ساختمان بسیار پرخطر در تهران

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی تهران با اشاره به شناسایی ۱۲۹ ساختمان ناایمن بسیار پرخطر و پرخطر در پایتخت گفت: ۱۰ ساختمان از این تعداد در فرایند ایمن‌سازی قرار گرفته‌اند .

به گزارش خبرگزاری مهر، قدرت‌الله محمدی با تاکید بر اینکه ۱۱۹ ساختمان بسیار پرخطر تهران در صورت عدم ایمن‌سازی پلمب می‌شوند، گفت: از این تعداد ساختمان، برخی دولتی و برخی خصوصی هستند.

محمدی افزود: برای تمام این ساختمان‌ها، برنامه‌ریزی و تذاکراتی نیز طی هفته‌های اخیر ارسال شده است و با همکاری دستگاه قضاء تلاشمان را برای ایمن‌سازی این ساختمان‌ها انجام خواهیم داد و در نهایت چنانکه این اتفاق نیفتد براساس دستورالعمل قضایی عمل خواهیم کرد.

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی تهران با اشاره به قطع انشعاب ساختمان‌های ناایمن تصریح کرد: در صورتی که این ساختمان‌ها تا پایان سال در فرایند ایمن‌سازی قرار نگیرند از تمام ظرفیت خود استفاده خواهیم کرد و سال ۱۴۰۲ این ساختمان پلمب می‌شوند.

محمدی همچنین به ۴ دسته‌بندی ساختمان‌های ناایمن در شهر تهران اشاره کرد و گفت: بر اساس ضوابط و دستورالعمل‌ها ساختمان‌ها به بسیار پرخطر، پرخطر، میان خطر و کم خطر دسته بندی شده‌اند که در دوسته بسیار پرخطر و پرخطر، حساسیت سازمان آتش‌نشانی بیشتر بوده و بر ایمن‌سازی آن‌ها تأکید دارد که البته تا به امروز نیز ۳۳ هزار ساختمان در شهر پایش شده‌اند.

کد مطلب 5624391
فاطمه کریمی

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