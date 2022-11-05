به گزارش خبرنگار مهر، فینال شانزدهمین دوره مسابقات فوتسال قهرمانی آسیا روز ۱۶ مهر امسال بین دو تیم ایران و ژاپن برگزار شد و در نهایت و بر خلاف پیش بینی ها، این تیم ژاپن بود که به عنوان قهرمانی دست یافت. ایران در این مسابقه با نتیجه ۲ به ۳ تن به شکست داد تا از رسیدن به سیزدهمین عنوان قهرمانی در قاره کهن باز بماند.

خبرنگار مهر چند روز بعد از پایان فینال، اقداماتش را برای گفتگو با «کنیچیرو کوگوره» سرمربی ژاپن آغاز کرد و در نهایت بعد از حدود سه هفته نامه نگاری با فدراسیون ژاپن موفق شد با این مربی مصاحبه ای انجام بدهد.

قانونمداری ژاپنی ها از یک سو و انجام این مصاحبه از طریق ایمیل باعث شد تا پاسخ به این سئوالات به صورت کلی باشد و انجام یک گفتگوی چالشی میسر نباشد؛ هرچند کوگوره در همین حد هم مسائلی را عنوان کرد که بیان آن بهتر از ناگفته ماندنش است.

این مربی ضمن تکذیب ادعای تقویت کادر فنی تیم ملی ژاپن بعد از باخت به عربستان، به تشریح روند این تیم در جریان مسابقات پرداخت و اعلام کرد برای شناخت هرچه بهتر بازیکنان ایران حتی مسابقات بعضی از باشگاه های ایران را هم آنالیز کرده است. او در پایان به احتمال برگزاری بازی دوستانه ایران و ژاپن که از چندی پیش بحث آن مطرح شده بود، پاسخ شفافی نداد.

کنیچیرو کوگوره

مشروح گفتگوی خبرنگار مهر با کوگوره در ادامه می آید:

* خبرگزاری مهر - آقای کوگوره! چرا ژاپن شروع خوبی در مسابقات جام ملت های آسیا نداشت و دلیل باخت به عربستان چه بود؟

- کنیچیرو کوگوره: چهار بازیکن از ۱۴ بازیکن ژاپن برای اولین بار در جام ملت های آسیا شرکت کردند و حدود نیمی از آنها زیر ۲۵ سال سن داشتند. در شرایط منحصر به فرد و پرتنش بازی اول، از حمله عربستان با استفاده از دروازه بان و دفاع منطقه ای آنها آسیب دیدیم. اگر از چند فرصت تعیین کننده خود استفاده می کردیم، می توانستیم برنده بشویم اما در نهایت تجربه ارزشمندی بود. فکر می کنم در پایان تجربه ارزشمندی بود.

* ژاپن تغییرات زیادی در ترکیب خود داشت. درست مثل ایران اما به نظر می رسید برای رسیدن به فینال چالش های زیادی را تجربه کرد. دلیل اصلی این موضوع چه بود؟

- واقعیت این است که ما تیمی بودیم که بازیکنان جوان زیادی داشتیم و به دلیل نداشتن تجربه بین المللی، زمان می برد تا با شرایط سازگار شویم. با این حال، به لطف رقابت‌پذیری لیگ کشور ژاپن، آنها در پایان توانستند به خوبی خود را تطبیق دهند. من معتقدم که این نتیجه یک تلاش کلی در طول سالیان متمادی در فوتسال ژاپن است.

*ژاپن در دیدار با ایران کدام استراتژی را دنبال می کرد؟ نقطه قوت ایران که روی آن تمرکز داشتید چه بود؟

- بازیکنان ژاپن عملکرد فوق‌العاده‌ای از خود به نمایش گذاشتند، با یک برنامه بازی که به دقت طراحی شده بود که شامل استراتژی دفاعی در برابر بازیکنان بسیار بااستعداد تهاجمی ایران بود.

* به نظر شما می توان گفت ایران برای قهرمانی چیزی کم نداشت؟ اگر بله؛ چرا این تیم نتوانست در بازی فینال کار مقابل ژاپن را تمام کند؟

- بازی ژاپن و ایران همیشه یک بازی ویژه در آسیاست و فکر می کنم برنده آن کاملاً غیرقابل پیش بینی بوده و هست. فکر می کنم هر دو کشور کار بزرگی انجام داده اند.

* نقش بازیکنان باتجربه ای مثل «آرتور» در تیم ژاپن چه بود؟ به نظر می رسد شما به خوبی توانستید بازی را کنترل کنید. آیا این را قبول دارید؟

- نه تنها او، بلکه سایر بازیکنان باتجربه هم کار خوبی برای بروز دادن توانایی و پتانسیل بازیکنان جوان ژاپن انجام دادند.

* ایران را تا چه اندازه آنالیز کردید؟ باتوجه به پیروزی های پرگل ایران تا پیش از فینال، تصور می کردید ایران را شکست دهید؟

- ما ۸ بازی اخیر ایران و بازی های جام جهانی سال گذشته و حتی مسابقات باشگاه هایی را که برخی از بااستعدادترین بازیکنان در آن بازی کردند، آنالیز کردیم. البته که من مصمم به پیروزی در فینال وارد زمین شدم.

تقابل ایران و ژاپن در فینال آسیا

* جالب ترین و به یاد ماندنی‌ترین واکنشی که بعد از قهرمانی در آسیا با ژاپن گرفتید چه بود؟

- احساس می کردم همه کسانی که شامل فوتسال و فوتبال ژاپن بودند، خوشحال هستند.

* بعد از پایان فینال، با وحید شمسایی سرمربی ایران صحبت خاصی داشتید؟

- بعد از بازی زیاد صحبت نکردیم. با این حال، در طول مسابقات، فکر می‌کنم احساس می‌کردیم احترامی که برای یکدیگر قائل بودیم مانند زمانی بود که بازیکن بودیم.

* در ایران گفته می شد ژاپن پس از شکست مقابل عربستان، دو آنالیزور و دو روانشناس به کادر خود اضافه کرد. آیا این خبر صحت دارد؟!

- نه ما چیزی را تغییر ندادیم.

* برنامه شما برای سال ۲۰۲۴ چیست؟ آیا هنوز تغییراتی در ترکیب خود دارید؟

- فقط ۱۰ ماه از شروع کارم به عنوان سرمربی می گذرد. ما نتوانستیم به اندازه کافی بازیکنانی را که در خارج از کشور بازی می کنند برای این مسابقات جذب کنیم. بنابراین، ما قصد داریم تیم را تقویت کنیم و در عین حال به چالش‌های جدید تا سال ۲۰۲۴ ادامه دهیم.

* امکان دارد در دوره بعد جام ملت های آسیا، ژاپن میزبان مسابقات باشد؟

- من نمی دانم.

* به عنوان آخرین سوال، گفته می شود پیشنهاد بازی دوستانه ایران و ژاپن در مسابقات قهرمانی آسیا مطرح شده است. آیا این خبر را تایید می کنید؟ دوست دارید با تیم ایران بازی دوستانه انجام بدهید؟

- شکی نیست که بازی با ایران فرصت خوبی برای تقویت تیممان خواهد بود، اما در حال بررسی برنامه های مختلف دیگری نیز هستیم.