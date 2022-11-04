  1. بین الملل
  2. آمریکای شمالی
۱۳ آبان ۱۴۰۱، ۱۹:۴۳

اکسیوس مدعی شد؛

کارزار انتخاباتی ترامپ ۱۰ روز دیگر آغاز می‌شود

کارزار انتخاباتی ترامپ ۱۰ روز دیگر آغاز می‌شود

اکسیوس مدعی شد که نزدیکان دونالد ترامپ، در نظر دارند تا از ۱۴ نوامبر کارزار وی برای انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲۴ آمریکا را آغاز کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، پایگاه خبری اکسیوس به نقل از سه منبع نزدیک به دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق آمریکا، مدعی شد که رایزنی‌ها برای آغاز کارزار انتخاباتی وی از ۱۰ روز دیگر آغاز خواهد شد.

ترامپ در جریان یک سخنرانی در ایالت آیووا، از احتمال بالای نامزدی برای انتخابات ۲۰۲۴ آمریکا خبر داد و گفت: و حالا، برای آنکه کشورمان را موفق، امن و پرافتخار کنیم، خیلی خیلی محتمل است که (دوباره در انتخابات) شرکت کنم.

یکی از نزدیکان آگاه به برنامه‌های ترامپ گفته است که او قصد دارد به‌فاصله اندکی پس از برگزاری انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره آمریکا در ۱۷ آبان‌ماه، کارزار خود را برای انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲۴ آغاز کند.

اکسیوس نوشته است که با توجه به اینکه انتظار می‌رود جمهوری‌خواهان روز خوبی را انتخابات کنگره سپری کنند، ترامپ در نظر دارد تا از جشن پیروزی حزب خود، به عنوان نقطه عطفی برای بازگشت به کاخ سفید استفاده کرده و کارزار انتخاباتی خود را راه‌اندازی کند.

انتخابات میان‌دوره‌ای سنا و مجلس نمایندگان آمریکا برای گزینش ۴۳۵ نماینده مجلس نمایندگان، ۳۵ سناتور، ۳۹ فرماندار و شماری زیادی از مقامات محلی و ایالتی در سراسر آمریکا، هشتم نوامبر (۱۷ آبان ۱۴۰۱) برگزار خواهد شد.

کد مطلب 5624455

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها