به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، پایگاه خبری اکسیوس به نقل از سه منبع نزدیک به دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق آمریکا، مدعی شد که رایزنی‌ها برای آغاز کارزار انتخاباتی وی از ۱۰ روز دیگر آغاز خواهد شد.

ترامپ در جریان یک سخنرانی در ایالت آیووا، از احتمال بالای نامزدی برای انتخابات ۲۰۲۴ آمریکا خبر داد و گفت: و حالا، برای آنکه کشورمان را موفق، امن و پرافتخار کنیم، خیلی خیلی محتمل است که (دوباره در انتخابات) شرکت کنم.

یکی از نزدیکان آگاه به برنامه‌های ترامپ گفته است که او قصد دارد به‌فاصله اندکی پس از برگزاری انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره آمریکا در ۱۷ آبان‌ماه، کارزار خود را برای انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲۴ آغاز کند.

اکسیوس نوشته است که با توجه به اینکه انتظار می‌رود جمهوری‌خواهان روز خوبی را انتخابات کنگره سپری کنند، ترامپ در نظر دارد تا از جشن پیروزی حزب خود، به عنوان نقطه عطفی برای بازگشت به کاخ سفید استفاده کرده و کارزار انتخاباتی خود را راه‌اندازی کند.

انتخابات میان‌دوره‌ای سنا و مجلس نمایندگان آمریکا برای گزینش ۴۳۵ نماینده مجلس نمایندگان، ۳۵ سناتور، ۳۹ فرماندار و شماری زیادی از مقامات محلی و ایالتی در سراسر آمریکا، هشتم نوامبر (۱۷ آبان ۱۴۰۱) برگزار خواهد شد.