به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا در نطقی برای حامیانش در سن‌دیگو، گفت که اگر جمهوری‌خواهان اکثریت مجلس نمایندگان و سنا را پس بگیرند، استیضاح وی محتمل است.

وی در این سخنرانی گفت که «همین حالا هم به من اطلاع داده‌اند که اگر اعضای جمهوری‌خواه برنده سنا و مجلس نمایندگان باشند، آنها من را استیضاح خواهند کرد.»

وی افزود: نمی‌دانم آنها چرا قصد استیضاح من را دارند. شوخی نمی‌کنم؛ آنها اخیراً گفته‌اند که باید تا زمان برنده شدن، درباره این موضوع «حرف نزنیم.»

این اظهارات در حالی مطرح شده که الیس استفانیک، نماینده جمهوری‌خواه ایالت نیویورک در مجلس نمایندگان، اوایل ماه جاری گفته بود که قانون‌گذاران جمهوری‌خواه احتمالاً سال آینده و پس از انجام تحقیقات درباره تجارت‌های خارجی خانواده جو بایدن، تصمیم به استیضاح چهل و ششمین رئیس جمهور آمریکا خواهند گرفت.

استفانیک که ریاست کنفرانس جمهوری‌خواهان مجلس نمایندگان آمریکا را برعهده دارد، گفته است «زمانی که پای سوءاستفاده آشکار از قدرت و جرایم کوچک و بزرگ در میان باشد، یعنی هیچ گزینه‌ای (غیر از استیضاح) روی میز وجود ندارد.»

استفانیک با اشاره به درخواست کاخ سفید از اوپک‌پلاس برای تعویق کاهش تولیدات نفت تا بعد از انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره، گفت که «این درخواست، اقدامی غیرقانونی، بسیار فاحش و نامناسب از سوی رئیس جمهور است.»

همچنین باب گود، دیگر نماینده جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا تاکید کرده که وی «همواره گفته است که بایدن برای باز کردن عامدانه مرزهای آمریکا به روی جهان و کاهش امنیت آمریکایی‌ها، باید استیضاح شود.»

بر اساس یافته‌های نظرسنجی اخیر مؤسسه «یوگاو»، دست کم ۲۷ درصد شهروندان «بالغ» آمریکا انتظار دارند که کنگره تحت رهبری جمهوری‌خواهان، بایدن را استیضاح کند.

انتخابات میان‌دوره‌ای سنا و مجلس نمایندگان آمریکا برای گزینش ۴۳۵ نماینده مجلس نمایندگان، ۳۵ سناتور، ۳۹ فرماندار و شماری زیادی از مقامات محلی و ایالتی در سراسر آمریکا، هشتم نوامبر (۱۷ آبان ۱۴۰۱) برگزار خواهد شد.