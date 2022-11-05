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۱۴ آبان ۱۴۰۱، ۸:۵۵

وزیر جهاد کشاورزی:

ایران به لحاظ ذخایر غذایی در بالاترین سطح قرار دارد

ایران به لحاظ ذخایر غذایی در بالاترین سطح قرار دارد

زنجان- وزیر جهاد کشاورزی گفت: کشور ایران به لحاظ ذخایر غذایی در بالاترین سطح قرار دارد و با شرایط حاکم بر جهان تولید غذا به معنی تولید قدرت است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید جواد ساداتی نژاد شامگاه جمعه در سفر یک روزه خود به زنجان و افتتاح شبکه تلویزیونی برکت، با بیان اینکه کشاورزان تنها تأمین غذا را بر عهده ندارند، گفت: این کشاورزان بخشی از قدرت جمهوری اسلامی. هستند.

وی ابراز کرد: کشاورزان با وجود مشکلات اقتصادی تا به امروز با غیرت پای سفره ایرانیان پایداری و ایستادگی کردند.

وزیر جهاد کشاورزی گفت: زنجان شهر هوشمندی بوده و کشاورزان این استان پیشرو هستند.

ساداتی نژاد تاکید کرد: امروز کشور ایران به لحاظ ذخایر غذایی در بالاترین سطح قرار دارد و با شرایطی که در جهان حاکم است تولید غذا به معنی تولید قدرت است.

وی بر لزوم ترویج در حوزه کشاورزی تاکید کرد و بیان داشت: امیدواریم حوزه ترویج بخش کشاورزی و استودیو برکت بتواند صدای کشاورزان در کشور و استان زنجان باشد.

کد مطلب 5624573

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    نظرات

    • IR ۰۹:۵۹ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۴
      0 0
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      وقتی مردم قدرت خرید یک بطری شیر را ندارند ذخایر غذایی بدرد چه میخورد؟ خجالت بکشید با این تورم وکشورداری
    • CA ۱۶:۵۷ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۴
      0 0
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      ذخایر غذایی به چه دردی میخوره وقتی اکثریت مردم با این گرونی قدرت خرید ندارند؟
    • امون IR ۱۷:۵۵ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۴
      0 0
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      خندیدم

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