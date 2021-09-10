دشمن به سراغ تهدید غذایی رفته است/ کشاورزی ایران در مسیر تحول

به گزارش خبرنگار مهر، سید جواد ساداتی نژاد، ظهر جمعه در جلسه معارفه نماینده ویژه رئیس مجلس در منطقه کاشان که در میان دو خطبه نماز جمعه برگزار شد، اظهار داشت: اگر تأمین غذای کشوری در اختیار دیگران و وابسته به سایر کشورها باشد، طبیعی است که باید عزت خود را همواره از دیگران و در خارج از مرزها مطالبه کند.

وی با بیان اینکه تهیه غذا از صفر تا صد باید توسط کشاورزان و دامداران کشور خودمان انجام شود، تاکید کرد: امروزه غذا به ابزار تهدید تبدیل شده است و کشورهای مختلف تلاش می‌کنند از طریق غذا بر دیگران سلطه پیدا کند

کشاورزی در دنیای امروز یعنی تأمین امنیت و تولید قدرت

وزیر جهاد کشاورزی با تصریح بر این نکته که کشاورز تنها کسی نیست که محصولی تولید می‌کند بلکه فردی است که در کنار تأمین غذا برای مردم تأمین امنیت برای کشور و تولید قدرت را در دست دارد، ابراز کرد: امروز با این نگاه راهبردی در دنیا به نوعی دیگر به کشاورز نگاه می‌کنند و باید در کشور ما نیز تحولاتی در دیدگاه‌های کنونی انجام شود.

وی ادامه داد: گرچه آمریکا چهار درصد جمعیت دنیا را دارد اما ۳۷ درصد غذای دنیا را تولید و با این ابزار بر دیگر کشورها حکومت می‌کند و این امر نشان از حساسیت موضوع غذا دارد.

فرهنگ غذایی مورد هجوم دشمنان

ساداتی نژاد با بیان اینکه دشمن امروز به سراغ فرهنگ غذا آمده است، تصریح کرد: کشورهای مدعی حقوق بشر پیش از آن حتی در هنگام جنگ در ارتباط با غذا و دارو ورود نمی‌کردند اما سال ۹۸ آمریکا مرغ ایران را تحریم کرد که در پیش گرفتن چنین رویه‌ای گرچه ناروا و کثیف نشان از جایگاه امروز دامداری و کشاورزی دارد.

وی با اشاره به اینکه در دولت سیزدهم با برنامه تعیین شده توسط آیت الله رئیسی برای حوزه کشاورزی تحولی در کشور را انتظار داریم، گفت: چهار و نیم میلیون نفر یعنی ۲۲ میلیون از جمعیت ایران کشاورز هستند.

وزیر جهاد کشاورزی اظهار داشت: بر این اساس تحول در این حوزه یعنی نگاه ویژه به یک سوم جمعیت ایران که از طریق کشاورزی ارتزاق می‌کنند و این نگاه خاص، حفاظت از سفره مردم که از شعارهای رئیس جمهور است را نیز در بر دارد.

سرمایه گذاران برای تحول در کشاورزی وارد میدان شوند

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به اینکه کاشان در منطقه کم آب قرار دارد، گفت: نیاز به تحول در این حوزه کشاورزی از جمله پرداختن به کشت گلخانه‌ای و تغییر برخی محصولات داریم و لازم است در زمینه صنایع تبدیلی نیز اقداماتی انجام شود که از سرمایه‌گذاران در دو شهرستان کاشان و آران و بیدگل استقبال می‌کنیم.