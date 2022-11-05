عملیات جدید تیراندازی در جنین/ بازداشت ۸ فلسطینی در کرانه باختری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه‌های فلسطینی، منابع محلی اعلام کردند که مبارزان مقاومت فلسطین بامداد امروز شنبه ایست بازرسی دوتان متعلق به ارتش رژیم صهیونیستی در جنوب غرب جنین را به گلوله بستند.

شامگاه گذشته نیز نظامیان صهیونیست منزل «حمزه عبدالجواد» در منطقه السلام در قدس اشغالی را ویران کردند:

منابع فلسطینی همچنین از درگیری‌هایی در منطق ابودیس در شرق قدس اشغالی میان فلسطینی‌ها و نظامیان صهیونیست خبر دادند.

شامگاه گذشته همچنین درگیری‌هایی در منطقه طارق بن زیاد در جنوب الخلیل میان جوانان فلسطینی و نظامیان صهیونیست رخ داد.

صبح امروز شنبه نیز منابع فلسطینی از بازداشت ۸ فلسطینی در مناطق مختلف کرانه باختری خبر دادند.

وبگاه شهاب نیوز تصاویر لحظه بازداشت قصی ذیاب التمیمی و فضل التمیمی دو برادر فلسطینی در روستای دیر نظام در غرب رام الله را نیز منتشر کرده‌اند: