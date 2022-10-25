یورش نظامیان صهیونیست به الخلیل و قدس اشغالی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، منابع فلسطینی شامگاه سه شنبه از زخمی شدن چند نفر در یورش نظامیان صهیونیست به منطقه بیت امر در شمال الخلیل واقع در کرانه باختری خبر دادند.

بر اساس این گزارش، محمد عوض فعال رسانه‌ای گفت که نظامیان صهیونیست که در ورودی این منطقه استقرار یافته بودند به سمت فلسطینی‌ها گاز اشک آور شلیک کردند که در پی آن شماری از آنها دچار حالت خفگی و بیهوشی شدند.

وی همچنین افزود که تظاهرات فلسطینی‌ها که به منظور محکومیت جنایات اشغالگران در نابلس و تمام اراضی اشغالی فلسطین برگزار شده بود از مرکز بیت امر آغاز شده و تا منطقه عصیده ادامه یافت.

از سوی دیگر، نظامیان صهیونیست شامگاه سه شنبه به سمت یک جوان فلسطینی در پست ایست و بازرسی قلندیا در شمال قدس اشغالی تیراندازی کردند.

رسانه‌های صهیونیست به وضعیت این جوان فلسطینی اشاره‌ای نکردند.

نظامیان صهیونیست همچنین سه جوان فلسطینی را در قدس اشغالی بازداشت کردند. منابع محلی گفتند که نظامیان اشغالگر خالد شریف را پس از یورش به خانه وی در منطقه قدیمی قدس و به هم زدن وسایل آن بازداشت کردند.

«مجد شریفه» و «زید غراب» دو جوان فلسطینی دیگر بودند که از سوی نظامیان صهیونیست در قدس اشغالی بازداشت شدند.

گفتنی است، بامداد روز سه شنبه در جریان یورش گسترده صهیونیست‌ها به مناطق مختلف کرانه باختری، ۵ جوان فلسطینی در نابلس به شهادت رسیدند. منابع فلسطینی همچنین اعلام کردند که در درگیری‌های بامداد سه شنبه در روستای صالح نبی (ع) در رام الله، قصی التمیمی جوان فلسطینی به شهادت رسید.