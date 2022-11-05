معاون اول رئیس جمهور وارد بندرعباس شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور با استقبال رسمی مهدی دوستی استاندار هرمزگان، معاونان استانداری، مقامات امنیتی و انتظامی استان صبح شنبه از طریق فرودگاه بین المللی شهدای پرواز ۶۵۵ وارد بندرعباس شد.

معاون اول رئیس جمهور در سفر یک روزه خود به استان هرمزگان با حضور در شهرستان بشاگرد، ضمن دیدار با مردم در روستای بندنر و خمینی شهر چند پروژه در این شهرستان را افتتاح خواهد کرد.

بازدید از گمرک و بندر شهید رجایی و نحوه ترخیص کالاهای اساسی از این بندرگاه، حضور در شورای اداری استان، افتتاح ویدئو کنفرانسی پروژه‌های اسکله ۷ و ۸ و کلنگ زنی پتروشیمی لورچ منطقه ویژه اقتصادی پارسیان از دیگر برنامه‌های سفر دکتر مخبر به استان هرمزگان خواهد بود.

وی پس از مراسم استقبال رسمی با بالگرد عازم بشاگرد شد.