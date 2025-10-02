به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز پنجشنبه، مسعود پزشکیان رئیس جمهور اسلامی ایران با استقبال رسمی مقامات استان هرمزگان در فرودگاه بین‌المللی شهدای پرواز ۶۵۵، وارد بندرعباس شد.

این نهمین سفر استانی مسعود پزشکیان در دولت چهاردهم است.

هدف از برگزاری این سفر که بر خلاف رویه سفرهای استانی است، نشست با فعالان اقتصادی، دیدار با نخبگان، حضور در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و امضای چند تفاهم‌نامه همکاری است.

گفته می‌شود یکی از محورهای این سفر، تسهیل در روند اجرای تردد خودروهای با پلاک منطقه آزاد قشم و کیش در سطح استان هرمزگان است.

احتمال می‌رود افتتاح برخط و بازدید از چندین پروژه عمرانی و اقتصادی نیز بخشی دیگر از برنامه‌های رئیس‌جمهور در هرمزگان باشد.