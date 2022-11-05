به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مهدی کاظمی با گرامی‌داشت روز دانش آموز و روز ملی مبارز با استکبار جهانی با بیان اینکه این روز یک نماد است و در عقبه خود معانی فراوانی دارد و باید به عنوان یک درس آن‌ها را به یاد داشته باشیم، در خصوص برنامه‌ریزی به منظور تبیین مسائل مرتبط با انقلاب و نظام مقدس جمهوری اسلامی، برای نسل نوجوان و جوان تاکید کرد.

معاون آموزش متوسطه، یکی از مسائل اساسی آموزش دوره اول متوسطه را هدایت تحصیلی عنوان کرده و بر طراحی فرایندی برای استفاده از ظرفیت دبیران در کنار مشاوران به منظور شناسایی استعدادها و علایق دانش آموزان و هدایت آن‌ها برای انتخاب مناسب تاکید کرد.

کاظمی در راستای عدالت آموزشی، خواستار برنامه ریزی و اقدام جدی مدیران و کارشناسان دفتر و مسئولین استانی، به منظور جلوگیری از افزایش دانش آموزان بازمانده از تحصیل شد.

وی در ادامه بر توجه ویژه‌تر به مدارس شبانه روزی به عنوان یکی از راهکارهای افزایش پوشش تحصیلی و جذب بازماندگان از تحصیل تاکید کرد و گفت: حمایت از این مدارس و بهره ‎گیری از ظرفیت خیرین و اولیا، به منظور غنی سازی در فرایند آموزشی و پرورشی می‌تواند به عنوان یکی از راهکارهای تقویت این مدارس باشد.

معاون وزیر آموزش و پرورش، با در نظر گرفتن نقش اساسی گروه‌های آموزشی به عنوان مرجع علمی و دیده‎بان آموزش، اظهار کرد: با کاهش تعدد فعالیت‌ها و افزایش نظارت‌های هدفمند و راهبردی برای ارتقای کیفیت آموزشی و بهبود فرایندهای یاددهی-یادگیری گام برداریم.