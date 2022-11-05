موج آنفلوانزا فروکش کرده است/کاهش آمار کرونا

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام عین اللهی با اشاره به مصوبات شورای عالی سلامت گفت: این شورا بعد از ۵ سال و با حضور رئیس جمهور و شش نفر از وزرا و بسیاری از کارشناسان برگزار شد. اولویت جلسه امروز را به موضوع اورژانس اختصاص دادیم مقرر شد ۱۵ درصد در سال به آمبولانس‌های فرسوده اضافه شود همچنین در خصوص پرسنل نیز تصمیمات خوبی اتخاذ شد.

مشکل در خصوص پایگاه‌های اورژانس داریم و قرار شد در اتوبان‌ها مکان‌هایی خاص اختصاص داده شود کمک‌های اولیه در کتب درسی دیده شود وظایف هر یک از وزارتخانه‌ها در مورد نیز در خصوص اورژانس مشخص شد.

وزیر بهداشت افزود: جلسه ستاد کرونا نیز قبل از این شورا برگزار شد و خوشبختانه دوماه است آمار مرگ و میر کرونا زیر ۱۰ نفر است و برخی از روزها صفر بوده است در حالی که در آمریکا بالای ۲۰۰ و اروپا بالای ۱۰۰ نفر مرگ و میر داریم و موج کرونا در ژاپن و کره در حال افزایش است.

وی گفت: پیشنهادم این است که مردمی که واکسیناسیون را جدی بگیرند و امسال دوز یادآور زده شود. همچنین با توجه به بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها زدن ماسک همچنان ضرورت دارد.

عین اللهی به موضوع جام جهانی و سفرها به قطر اشاره و تصریح کرد: جام جهانی را در پیش داریم و قطعاً مردم زیادی از سراسر دنیا به قطر سفر خواهند کرد و به همین دلیل، خطر افزایش کرونا در جام جهانی وجود دارد.

وی با ارائه توصیه‌هایی به مسافران قطر گفت:توصیه می‌کنیم مسافران حتماً دوز یادآور واکسن کرونا را بزنند، در کنار این مسئله باید تست pcr را هم به همراه داشته باشند.

دبیر شورای عالی سلامت در ادامه با اشاره به بیماری آنفولانزا گفت: خوشبختانه یک هفته‌ای می‌شود که آنفولانزا فروکش کرده است.

وزارت بهداشت در خصوص سایر برنامه‌های این ستاد و وزارت بهداشت گفت: به دنبال افزایش مراکز درمانی سرطانی هستیم.

عین اللهی با بیان اینکه ۱۰۰ مرکز پیشرفته درمان سرطان در کشور وجود دارد، گفت: امیدواریم در جلسات بعدی به موضوع پیشگیری از سرطان هم بیشتر رسیدگی کنیم.