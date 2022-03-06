به گزارش خبرنگار مهر، بهرام عین اللهی، روز یکشنبه در همایش مشارکت خیرین در حوزه سلامت که به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار شد، افزود: هر کشوری به هویت و تاریخ خودش نگاه می‌کند و ایران نیز از کشورهای با هویت است که به آن افتخار می‌کند.

وی با اشاره به تاریخ بسیار غنی و پرافتخار ایران، گفت: بعد از انقلاب، تاریخ ایران دچار شکوفایی شد.

وزیر بهداشت به مشارکت خیرین و افراد نیکوکار در پیشبرد امور اشاره کرد و افزود: هر کاری که مردمی باشد، پایدار خواهد ماند و کارهای دستوری قطعاً از بین خواهند رفت.

عین اللهی به پاندمی کرونا در جهان اشاره کرد و گفت: کرونا، قدرت واقعی ملت‌ها را نشان داد.

وی افزود: کرونا نشان داد کشوری قدرتمند است مردم آن با حکومت آن کشور سازگار باشند.

عین اللهی ادامه داد: در موج پنجم کرونا شاهد وضعیت ناگواری بودیم، به طوری که روزانه ۵۰ هزار مراجعه و ۷۰۰ مرگ و میر داشتیم. اما، این مردم بودند که با مشارکت در برنامه واکسیناسیون، باعث شدند کشور از بحران کرونا نجات پیدا کند.

وی افزود: حمایت مردم از واکسیناسیون جلوه‌ای از قدرت و هویت مردمی ایرانیان بود. در سایه مشارکت مردمی و تلاش‌ها بیش از ۹۲ درصد ایرانیان دوز اول واکسن خود را دریافت کرده‌اند در حالی که این میزان در آمریکا ۶۰ درصد است.

وزیر بهداشت تصریح کرد: کشورهای ثروتمند غربی در کرونا تلفات بسیار زیادی دادند چون همراهی مردم را با خود نداشتند. همراهی مردم موجب میزان بالای واکسیناسیون در کشور و پشت سر گذاشتن بحران کرونا شد.

عین‌اللهی با مقایسه موج پنجم و ششم کرونا، اظهار داشت: موج ششم با وجود ۱۰ برابر شدن مراجعات به دلیل همراهی مردم با حاکمیت و واکسیناسیون بالای جمعیت، تلفات بسیار کمتری داشتیم.

وی تصریح کرد: حمایت مردم از برنامه‌های ما در کرونا نشان داد باید به مردم فرصت داد در حل مشکلات دخیل شوند.

عین اللهی با ستایش کادر بهداشت و درمان و شهادت حدود ۳۰۰ مدافع سلامت در جریان اپیدمی کرونا، گفت: در حالی که در بسیاری از کشورهای به اصطلاح پیشرفته بیماران کرونایی روی زمین می‌ماندند در ایران نه تنها چنین نبود بلکه مدافعان سلامت جان خود را هم فدای بیماران می‌کردند.

وزیر بهداشت، در حاشیه این مراسم در جمع خبرنگاران به شرایط سفرهای نوروزی اشاره کرد و گفت: اگر رانندگان یک یا ٢ دوز واکسن تزریق کرده باشند و جریمه شوند، با ارائه تست منفی کرونا جریمه آنها لغو خواهد شد.

وی افزود: پیش از مصوبه ستاد کرونا، همه خودروهایی که از شهرهای قرمز خارج می‌شدند، جریمه می‌شدند؛ اما اکنون با توجه به انجام واکسیناسیون فقط کسانی که واکسن نزده اند، جریمه خواهند شد.

عین اللهی گفت: ستاد ملی مقابله با کرونا مصوب کرده است که شرط سفر نوروزی مسافران با خودرو، تزریق ۳ دوز واکسن مالک خودرو است.