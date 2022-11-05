  1. سلامت
  2. بهداشت
۱۴ آبان ۱۴۰۱، ۱۸:۳۳

وزارت بهداشت اعلام کرد؛

شناسایی۷۶ بیمار جدید کرونایی / ۵ نفر دیگر فوت شدند

شناسایی۷۶ بیمار جدید کرونایی / ۵ نفر دیگر فوت شدند

وزارت بهداشت اعلام کرد در شبانه‌روز گذشته ۷۶ بیمار جدید کرونایی در کشور شناسایی شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، از دیروز تا امروز ۱۴ آبان ۱۴۰۱ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۷۶ بیمار جدید مبتلا به کووید ۱۹ در کشور شناسایی و ۳۵ نفر از آنها بستری شدند.

مجموع بیماران کووید ۱۹ در کشور به ۷ میلیون و ۵۵۸ هزار و ۷۸ نفر رسید.

متأسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۵ بیمار مبتلا به کووید ۱۹ در کشور جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری، به ۱۴۴ هزار و ۵۹۲ نفر ماند.

خوشبختانه تا کنون ۷ میلیون و ۳۳۲ هزار و ۸۱۹ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده اند.

۱۰۱ نفر از بیماران مبتلا به کووید ۱۹ در بخش‌های مراقبت‌های ویژه بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند.

تا کنون ۵۴ میلیون و ۴۰۴ هزار و ۸۴۳ آزمایش تشخیص کووید ۱۹ در کشور انجام شده است.

در حال حاضر ۱ شهرستان در وضعیت قرمز، ۱۲ شهرستان در وضعیت نارنجی، ۲۱۱ شهرستان در وضعیت زرد و ۲۲۴ شهرستان در وضعیت آبی قرار دارند.

کد مطلب 5624936
مهناز قربانی مقانکی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها