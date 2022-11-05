شناسایی۷۶ بیمار جدید کرونایی / ۵ نفر دیگر فوت شدند

به گزارش خبرنگار مهر، از دیروز تا امروز ۱۴ آبان ۱۴۰۱ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۷۶ بیمار جدید مبتلا به کووید ۱۹ در کشور شناسایی و ۳۵ نفر از آنها بستری شدند.

مجموع بیماران کووید ۱۹ در کشور به ۷ میلیون و ۵۵۸ هزار و ۷۸ نفر رسید.

متأسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۵ بیمار مبتلا به کووید ۱۹ در کشور جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری، به ۱۴۴ هزار و ۵۹۲ نفر ماند.

خوشبختانه تا کنون ۷ میلیون و ۳۳۲ هزار و ۸۱۹ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده اند.

۱۰۱ نفر از بیماران مبتلا به کووید ۱۹ در بخش‌های مراقبت‌های ویژه بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند.

تا کنون ۵۴ میلیون و ۴۰۴ هزار و ۸۴۳ آزمایش تشخیص کووید ۱۹ در کشور انجام شده است.

در حال حاضر ۱ شهرستان در وضعیت قرمز، ۱۲ شهرستان در وضعیت نارنجی، ۲۱۱ شهرستان در وضعیت زرد و ۲۲۴ شهرستان در وضعیت آبی قرار دارند.