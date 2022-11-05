برگزاری آزمون استخدامی فولاد مبارکه با ظرفیت اشتغال ۱۱۰۰ نفر

به گزارش خبرگزاری مهر ، یاسر طیب نیا اظهار کرد: بدون شک یکی از امیدبخش‌ترین خبرهایی که می‌تواند برای قشر جوان تحصیل‌کرده، نویدبخش آینده‌ای روشن باشد اشتغال در یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های صنعتی ایران است.

وی ادامه داد: فولاد مبارکه به‌عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده فولاد در شمال آفریقا و غرب آسیا، یک مجموعه صنعتی مقتدر و پیشرو در ایران عزیز اسلامی به شمار می‌آید که همواره بخش بزرگی از موفقیت‌هایش را مرهون کارکنان متخصص و متعهد خود است.

طیب‌نیا افزود: با آغاز به کار دولت سیزدهم و مدیریت جدید فولاد مبارکه، یکی از شعارهای اصلی ما ارتقای «نیروی انسانی» به «سرمایه انسانی» معرفی شد؛ موضوعی که حامل پیام مهمی از سوی این قطب صنعتی و اقتصادی کشور برای جامعه بود.

وی خاطرنشان کرد: فولاد مبارکه بر اساس روال برنامه‌ریزی‌شده خود، هر سه سال یک بار اقدام به جذب جوانان تحصیل‌کرده و جویای شغل می‌نمود، اما امسال با اعلام شعار «تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین» از سوی مقام معظم رهبری، تصمیم گرفتیم با لبیک به این رویکرد معظم‌له و عنایت به ظرفیت‌های تعریف‌شده، فراخوان استخدام گسترده فولاد مبارکه یک سال زودتر از موعد مقرر صورت گیرد.

محمدیاسر طیب‌نیا در ادامه، با اعلام خبر فراخوان عمومی استخدام فولاد مبارکه در هفته پیشِ رو عنوان کرد: فولاد مبارکه همواره در عرصه‌های گوناگونِ مسئولیت‌های اجتماعی، نقشی درخشان ایفا کرده است. یکی از این عرصه‌ها، در کنار امر مقدس تولید و خودکفایی کشور، ایجاد فرصت‌های برابر و عادلانه برای اشتغال نسل جدید در جبههٔ صنعتی فولاد مبارکه بوده است. قطعاً یکی از موقعیت‌هایی که همواره موجب مسرت و امیدواری نسل جوان می‌شود خبر ایجاد ظرفیت‌های اشتغال بوده و ثمره ارزشمند آن رهایی از آسیب‌های اجتماعی و بیکاری است.

طیب‌نیا همچنین افزود: یکی از دلایل تأکید ما بر تسریع انجام پروژه‌های توسعه، علاوه بر گسترش تولید، توجه به موضوع افزایش ظرفیت‌های اشتغال بوده است.

وی در ادامه گفت: آزمون استخدامی پیش رو با جذب یک هزار و ۱۰۰ نفر نفر در رده‌های اپراتوری و کارشناسی، یکی از کم‌نظیرترین آزمون‌های استخدام در تاریخ فولاد مبارکه و بخش خصوصی کشور از حیث تعداد نفرات موردنیاز خواهد بود، به‌طوری‌که می‌توان این آزمون را بزرگ‌ترین آزمون استخدام بخش خصوصی کشور دانست.

مدیرعامل فولاد مبارکه با اذعان به اینکه خبر فراهم شدن زمینه اشتغال قطعاً امید را به جامعه تزریق خواهد کرد، تصریح کرد: فولاد مبارکه همواره کوشیده بدنه سرمایه انسانی خود را از جوانان متخصص و متعهدی تشکیل دهد که کار را جوهره شرافت خود می‌دانند و اشتغال در این شرکت را نه صرفاً محلی برای تأمین معیشت، بلکه بستری برای خدمت به کشور و شکوفایی استعدادهای خود قلمداد می‌کنند؛ البته متقابلاً مدیریت سازمان نیز متعهد است زمینه بروز استعداد و خلاقیت جوانانی که دل در گروی خدمت به ایران عزیز دارند را فراهم سازد.

طیب‌نیا با اشاره به برگزاری آزمون استخدام بر اساس استانداردها توسط دانشگاه صنعتی اصفهان به‌منظور حفظ سلامت فرایند جذب، افزود: در آزمون مذکور، تمام تلاش همکاران ما در بخش‌های مختلف بر حفظ سلامت این فرایند متمرکز است تا با رعایت عدالت، همه واجدین شرایط بتوانند در این آزمون شرکت کنند.

مدیرعامل فولاد مبارکه در پایان، ضمن دعوت از جوانان برای حضور در این رقابت، ابراز امیدواری کرد: در این دوره نیز همانند سال‌های گذشته، فرایند استخدام محملی برای افزایش امید و انگیزه در جامعه باشد.

گفتنی است جزئیات فراخوان عمومی استخدام فولاد مبارکه در هفته پیش رو از طریق وب‌سایت این شرکت و روزنامه‌های کثیرالانتشار اطلاع رسانی خواهد شد.