میزان احتمال بروز التهاب قلب بعد از دوز سوم واکسن کرونا

به گزارش خ برنگار مهر به نقل از هلث دی نیوز، موارد بروز التهاب نادر بود. این مطالعه نشان داد که اکثر موارد طی هفت روز پس از واکسیناسیون ظاهر شدند و بیماران بهبود یافتند. این تحقیق تا زمانی که نتایج کامل در یک مجله معتبر منتشر نشود، مقدماتی در نظر گرفته می‌شود.

محققان سوابق سلامتی میلیون‌ها نفر ساکن کالیفرنیای جنوبی را بررسی کردند تا ببینند آیا دوز سوم واکسن‌ها، با میوکاردیت، التهاب عضله قلب، مرتبط هستند یا خیر.

دکتر «مینگسوم لی»، محقق ارشد از مؤسسه کایسر کالیفرنیا، گفت: «این یک سوال مهم است، زیرا با توصیه تزریق دوزهای اضافی واکسن‌های کووید ۱۹، نظارت بر ایمنی آن ضروری است.»

به گفته محققان، میوکاردیت یک عارضه جانبی بالقوه نادر اما جدی ناشی از واکسیناسیون کووید ۱۹ است، که اغلب پس از دوز دوم نسبت به اولین دوز بروز می‌کند.

محققان سوابق پزشکی افرادی که به دلیل میوکاردیت در بیمارستان بستری شده بودند را ظرف ۲۱ روز پس از دریافت واکسن بررسی کردند.

از میان بیش از ۳ میلیون عضوی که اولین دوز را دریافت کردند، ۶ نفر به دلیل میوکاردیت در بیمارستان بستری شدند. از بین ۲.۹ میلیونی که دوز دوم دریافت کردند، ۲۶ مورد به میوکاردیت مبتلا شدند که نیاز به بستری شدن در بیمارستان داشت که ۲۱ مورد آن در عرض هفت روز رخ داد. از میان ۱.۴ میلیونی که دوز سوم دریافت کردند، ۹ نفر به دلیل میوکاردیت در بیمارستان بستری شدند که هفت مورد از این موارد در عرض یک هفته رخ داد.

در مقایسه با آنچه در یک دوره یک ساله قبل از پاندمی در همان جمعیت انتظار می‌رفت، بروز میوکاردیت چهار برابر بعد از دوز دوم و ۲.۶ برابر بعد از دوز سوم بیشتر بود.

لی در ادامه افزود: «به طور کلی، میوکاردیت نادر بود، اکثر موارد خفیف بودند، و علائم بدون مداخله گسترده برطرف شد.»

لی گفت: «چنین خطراتی باید در چارچوب نگه داشته شوند، چراکه مطالعات دیگر نشان داده اند که خطر ابتلاء به میوکاردیت پس از عفونت کووید ۱۹ بسیار بیشتر از پس از واکسیناسیون است.»