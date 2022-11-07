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۱۶ آبان ۱۴۰۱، ۸:۱۵

فرمانده انتظامی کرمانشاه خبر داد؛

کشف ۱۰۴ کیلوگرم مواد مخدر در کرمانشاه

کشف ۱۰۴ کیلوگرم مواد مخدر در کرمانشاه

کرمانشاه- فرمانده انتظامی استان کرمانشاه از کشف ۱۰۴ کیلوگرم مواد مخدر در کرمانشاه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی اکبر جاویدان اظهار کرد: پس از اطلاع مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان کرمانشاه مبنی بر اینکه یک دستگاه خودرو پژو پارس که حامل مقدار قابل توجهی مواد است و در محورهای کرمانشاه در حال تردد است، رسیدگی به موضوع را در دستور کار قرار دادند.

وی ادامه داد: مأموران با انجام کارهای اطلاعاتی موفق به شناسایی محل تردد خودرو قاچاقچیان در محور بیستون - کرمانشاه شده و پس از مدتی تعقیب و گریز در نهایت این خودرو را توقیف و بازرسی‌های لازم را به عمل آوردند.

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه افزود: در بازرسی‌های انجام گرفته از خودرو توقیفی ۸۶ کیلوگرم حشیش و ۱۸ کیلوگرم تریاک که به صورت حرفه‌ای در داخل خودرو جاساز شده بود، کشف شد.

جاویدان همچنین از دستگیری یک نفر در این خصوص خبر داد و گفت: تلاش برای دستگیری دیگر اعضای باند با جدیت از سوی پلیس ادامه دارد.

وی در پایان مبارزه با قاچاقچیان مواد مخدر را از اولویت‌های اصلی کار پلیس برشمرد و گفت: کشفیات هفت ماهه امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل حدود پنج درصد افزایش را نشان می‌دهد.

کد مطلب 5626185

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