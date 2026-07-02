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۱۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۳۱

کشف ۸۰۸ کیلوگرم مواد مخدر در کرمانشاه

کشف ۸۰۸ کیلوگرم مواد مخدر در کرمانشاه

کرمانشاه - رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان کرمانشاه از کشف ۸۰۸ کیلوگرم انواع مواد مخدر در سه ماهه نخست امسال خبر داد و گفت: این میزان نسبت به سال گذشته ۹۹ درصد افزایش داشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان کرمانشاه از افزایش چشمگیر کشفیات مواد مخدر در سه ماهه نخست سال جاری خبر داد و اظهار کرد: مأموران این پلیس موفق به کشف حدود ۸۰۸ کیلوگرم انواع مواد مخدر در سطح استان شدند.

سرهنگ اقبال کرمی افزود: بخش عمده مواد مخدر کشف شده را تریاک تشکیل می‌دهد و میزان کشفیات در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته که حدود ۴۰۵ کیلوگرم بود، بیش از ۹۹ درصد افزایش یافته است.

وی با اشاره به اقدامات پلیس در برخورد با سوداگران مرگ گفت: در سه ماهه نخست امسال ۱۸۴ نفر از قاچاقچیان و توزیع‌کنندگان مواد مخدر در استان شناسایی و دستگیر شدند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان کرمانشاه تصریح کرد: تعداد دستگیری قاچاقچیان و خرده‌فروشان مواد مخدر نیز نسبت به مدت مشابه سال گذشته که ۱۵۱ نفر بود، ۲۲ درصد رشد داشته است.

کرمی تأکید کرد: پلیس با بهره‌گیری از ظرفیت‌های اطلاعاتی و عملیاتی، مقابله مستمر با قاچاقچیان و شبکه‌های توزیع مواد مخدر را با جدیت دنبال می‌کند و برخورد با این افراد در دستور کار قرار دارد.

کد مطلب 6877507

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