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کد مطلب 5626229
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۱۶ آبان ۱۴۰۱، ۸:۱۳

آتش‌سوزی گسترده در یک برج مسکونی در دبی

آتش‌سوزی گسترده در یک برج مسکونی در دبی

آتش نشانان در ساعات اولیه بامداد دوشنبه آتش سوزی بزرگی را در یک ساختمان بلند در مرکز شهر دبی مهار کردند.

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