دریافت 14 MB کد مطلب 5626229 https://mehrnews.com/xYQj2 ۱۶ آبان ۱۴۰۱، ۸:۱۳ کد مطلب 5626229 فیلم بین الملل فیلم بین الملل ۱۶ آبان ۱۴۰۱، ۸:۱۳ آتشسوزی گسترده در یک برج مسکونی در دبی آتش نشانان در ساعات اولیه بامداد دوشنبه آتش سوزی بزرگی را در یک ساختمان بلند در مرکز شهر دبی مهار کردند. کپی شد مطالب مرتبط حریق در مرکز تجاری بغداد/ ۲۰ نفر زخمی شدند آتش سوزی گسترده در مرکز تجاری در بغداد+فیلم بازی خون و آتش/ پشت پرده عملیات «آژاکس ۲۰۲۲» در ایران ۱۲ کشته و سوختن ۳۰ خودرو درپی تصادف یک تانکر بنزین در نیجریه برچسبها دوبی امارات متحده عربی آتش سوزی نمای ساختمان آسمانخراش
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