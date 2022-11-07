به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری سیزدهمین جشنواره مردمی فیلم «عمار» صبح امروز دوشنبه ۱۶ آبان در شهرک اکباتان برگزار شد.

در ابتدای این نشست حمید صالحی دبیر اجرایی جشنواره فیلم «عمار» بیان کرد: فراخوان این دوره اوایل مهرماه منتشر شد و تاکنون آثار زیادی به دبیرخانه رسیده است. فیلمسازان هم تا سی آبان فرصت دارند آثار خود را در بخش رقابتی ثبت کنند. فراخوان هم بخش‌های مختلفی داشت. در بخش رقابتی در قالب فیلم داستانی، پویانمایی، مستند و… آثار را دریافت می‌کنیم، ضمن اینکه سرفصل‌های «رویای ایرانی»، «نقد درون گفتمانی»، «نهضت جهانی مستضعفین» و… محورهای این دوره از جشنواره هستند. نمایش‌های مرکزی هم در دی ماه انجام می‌شود. در پایان یادی می‌کنم از حاج نادر طالب‌زاده دبیر فقید دوازده دوره گذشته جشنواره عمار که امسال در کنار ما نیست.

پدر شهید آرمان علی‌وردی از فرزند شهیدش گفت

پس از پخش کلیپی از مرحوم نادر طالب‌زاده، پدر شهید آرمان علی‌وردی بیان کرد: آرمان یک فرد دوست‌داشتنی بود، نمی‌شود او را در چند کلمه توصیف کرد چون متدین، مذهبی و امام حسینی بود. در مجالسی شرکت می‌کرد و من هم گاهی همراه او می‌رفتم، می‌دیدم هنگامی که اسمی از امامان معصوم (ع) می‌آید از خود بی‌خود می‌شود.

وی ادامه داد: خاطره‌ای می‌گویم؛ وقتی سری دوم برای زیارت کربلا اعزام شد، در راه یکی از اعضای کاروان گم می‌شود. آن زمان آرمان ۱۷ ساله بود و به دنبال شخص گمشده رفت. تا ظهر طول کشید و آن شخص گمشده پیدا نشد از همین رو دیگر اعضای کاروان به دنبال آن گمشده رفتند و در نهایت او را پیدا کردند اما آرمان هم دیگر گم شده بود، اعضای کاروان بعد از سه روز متوجه شدند آرمان به تنهایی به زیارت رفته است. او در طول زندگی خود جهادی بود، همیشه برای هم نوع خود پیش‌قدم می‌شد در سیل، کرونا و … پیش‌قدم شده بود، یک هفته پیش بود که به ما خبر دادند او صدمه دیده و وقتی به بیمارستان رفتیم دیدیم او از دستمان رفته است.

برگزاری نشست عمار در اکباتان صرفاً یک امر نمادین نیست

سپس سعید خورشیدی مسئول شورای سیاستگذاری این رویداد بیان کرد: در ابتدا یاد و خاطره همه شهدا را گرامی می‌داریم که مجاهدان خستگی‌ناپذیر راه فضیلت هستند. برای جشنواره عمار، افتخاری است که مراسم آغازین خود را در چنین مکانی برگزار می‌کند. ما معتقدیم خانواده، مرام و آرمان‌های شهدا پشتوانه حقیقی جشنواره عمار هستند و برگزاری چنین مراسم‌هایی و حضور خانواده شهدا صرفاً یک امر نمادین نیست.

وی افزود: خاطرم هست در دوره‌ای که عماری‌ها دیداری با مقام معظم رهبری داشتند، فیلمسازی گفت فیلمسازی کار ساده‌ای نیست و هر آن امکان تزلزل در آن هست، حضرت آقا گفته بودند به فکر زره پوشیدن و مراقبت و مراقبه باشید. برداشت ما در جشنواره عمار این است که تجدید میثاق، ارتباط با خانواده شهدا کارکرد نمادین ندارد، بلکه به ما یادآوری می‌کند قرار است در پناه شهدا و استمراربخش چنین آرمان‌هایی باشیم و امیدوارم بدون تزلزل این مسیر را امتداد ببخشیم.

خورشیدی ادامه داد: برگزاری این جلسه برای ما یادآور خاطرات نادر طالب‌زاده است. ما عادت داشتیم پای صحبت‌های او بنشینیم و نکات ارزشمند او را بشنویم. امسال جای او واقعاً خالی است و امیدوارم بتوانیم از نهال عمار صیانت کنیم. یکی از نکاتی که در پاسداشت شخصیت نادر طالب‌زاده می‌توانم بگویم این بود که در سه عرصه اندیشه، هنر و رسانه حضور داشت. یکی از آسیب‌شناسی‌هایی که داشتیم این بود که ما دچار یک سری گسل‌هایی در این حوزه‌ها هستیم. ارتباطاتی که لازم است بین اندیشمندان و هنرمندان و رسانه‌ها باشد دچار مشکل است و عمار تلاش داشت این سه حوزه را به هم نزدیک کند. از این منظر نادر طالب‌زاده نماد شایسته این امر بود.

وی افزود: او فهم دقیقی از رسانه داشت، ضمن اینکه تولیدات متنوعی داشت و به نظرم الگویی برای بچه‌های فرهنگی در حوزه انقلاب بود. امسال ما از وجود او بی‌بهره‌ایم اما در جمع شورای سیاستگذاری جشنواره عمار این جمع‌بندی را داشتیم که در خدمت برادر سهیل اسعد باشیم. اسعد هم چهره شناخته‌شده‌ای است و یک ویژگی مشترک با نادر طالب‌زاده دارد، این که تجربه زیسته در فضای تمدن غرب را دارد ضمن اینکه آگاهانه گفتمان انقلاب اسلامی را انتخاب و در این مسیر حرکت کرد.

«زن ایرانی» محور جشنواره «عمار»

وی ادامه داد: بناست روایت «زن ایرانی» موضوع محوری جشنواره امسال باشد. از حیث دامنه و گستره موضوعات، جشنواره امسال قابل توجه است. هر ساله یک موضوع به عنوان موضوع محوری قرار دارد که امسال آن موضوع «روایت زن ایرانی» است. یکی از مبانی شکل‌گیری جشنواره عمار توجه به آسیب‌های نظام رسانه‌ای بود. نظام رسانه‌ای ما از فقدان عدالت رسانه‌ای رنج می‌برد، یک سری از دغدغه‌ها و نیازها در جامعه ما در قاب هنر و رسانه دیده نمی‌شود، که اتفاقاً گستردگی هم دارد. عمار تلاشی بود که این بی‌تناسبی در نظام رسانه‌ای را بهبود ببخشد و بخشی از این ظلم رسانه‌ای را مرتفع کند.

خورشیدی گفت: یکی از زمینه‌هایی که معتقدیم این ظلم رسانه‌ای نسبت به آن وجود دارد، بحث زن ایرانی است. انقلاب اسلامی به زن ایرانی نشان داد که حضور در اجتماع تعارضی با ارزش‌های دینی و اسلامی ندارد. از سوی دیگر انقلاب با جریان‌های غرب‌زده در افتاد و نشان داد انعکاس استعدادهای یک زن مترادف با برهنگی نیست. می‌توان از رشد زن سخن گفت اما ذیل ارزش‌های الهی. این مسیری است که زن ایرانی در طول چهل سال طی کرده اما رسانه‌ای نشده است. دستاورد انقلاب اسلامی برای زن ایرانی درس‌آموز است. امیدوارم فیلمسازان و هنرمندان جریان انقلاب به این موضع توجه خوبی داشته باشند و بتوانیم در روایت این بخش از داشته‌های جامعه ایرانی کوشا باشیم.

صالحی هم گفت: امسال علاقمندان فرهنگی می‌توانند فیلم‌های سینمایی «بی رو»، «لوپتو» و «سویپر» را در اکران‌های مردمی به نمایش بگذارند، دوستان ما در سی شهر سینماهای تعطیل و نیمه تعطیل را تحویل گرفتند تا این آثار را به نمایش بگذارند. ما امسال مستندهایی درباره شهید آرمان علی‌وردی و برخی شهدای شاه چراغ هم در جشنواره خواهیم داشت.

سهیل اسعد: ما وارثان «حاج نادر» هستیم

سپس سهیل اسعد دبیر این رویداد اظهار کرد: شروع کلام من باید قدردانی از شخصیت نادر طالب‌زاده باشد. ما به‌عنوان فرزندان ایشان این مسیر را ادامه می‌دهیم ما وارثان حاج نادر هستیم جایگاه او محفوظ است. تجربه زیسته او، علم او و… متفاوت است ما از روی مسئولیت این مسیر را ادامه می‌دهیم.

وی گفت: این رویداد ویژگی‌هایی دارد که من را به سمت خود کشاند، اصلی در روح این جشنواره وجود دارد که آن را متمایز می‌کند و آن پیوند هنر، اندیشه و رسانه است. اینکه این سه بتوانند عمق فکری داشته باشند کمتر رخ می‌دهد. یکی از مسئولان سابق صداوسیما می‌گفت متفکرین هنر ندارند و هنرمندان خیلی فکر ندارند. آنقدر این دو طیف مشغول هستند که از این دو غافل می‌شوند، اما اینکه رویدادی این سه را در خود داشته باشد، اتفاق مبارکی است و من هم به خاطر همین ویژگی‌ها وارد این عرصه شدم. من از هنر شروع کردم. در ایام زندگی در آرژانتین بازیگر تئاتر بودم و برایم این یک اساس بود که کاری که می‌کنم هنر داشته باشد وقتی هم به سراغ طلبگی رفتم می‌گفتم در کارهایم باید اندیشه باشد.

اسعد توضیح داد: مسأله دیگری که شرط اصلی من بود، توجه به بعد بین‌المللی بود. به نظرم فضای هنری و رسانه‌ای انقلاب اسلامی نباید در مرزهای ایران محدود بماند. این فرهنگ و سبک زندگی باید در عرصه‌های بین‌المللی به‌عنوان الگو مطرح شود چون بشریت نیازمند چنین الگوهایی است. دنیا از این مسایل محروم است. پس موظفیم این ارزش‌ها و آرمان‌ها را بین‌المللی کنیم.

وی افزود: مسأله بعدی که برایم خیلی جالب بود و به هویت فرهنگی من خیلی می‌خورد، انتخاب محل‌هایی برای اکران بود که از سینما خارج می‌شد. تبلیغ، حقی برای همه مردمی است لذا به نظرم باید در همه جا تبلیغ کرد. سینما وظیفه خطیری دارد که نباید به یک مکان، زمان و طیف خاصی محدود شود. وقتی مردمی را درگیر مسایل هنری و اندیشه‌ای می‌کنید قدرت توزیع بالا می‌رود یکی از اشکالاتی که من همیشه مطرح می‌کردم این بود که انگار ما فقط برای تولید خلق شده‌ایم، در حالی که مرحله توزیع هم مهم است و برای این مرحله برنامه خاصی نداریم پس تولیدات و محصولات ما در انبار می‌ماند. استراتژی توزیع نداریم یکی از ابتکارات عمار استراتژی داشتن در بخش توزیع است که در طول سال این عملیات مستمر انجام می‌شود.

اشتباه من ترک بازیگری و اشتباه رضا کیانیان ترک طلبگی بود

اسعد توضیح داد: افتخارم این است که طلبه حوزه علمیه قم هستم و بزرگترین هویت من مبلغ بودن من است. من جلسات مختلفی با هنرمندان داشته‌ام. ملاقاتی با رضا کیانیان داشتم و گفتم من بازیگر بودم و بعد طلبه شدم اما او گفت قصه من برعکس است، من طلبه بودم و بعد بازیگر شدم. اشتباه من این بود که گفتم باید بازیگری را ترک کنم تا طلبه شوم و اشتباه کیانیان این بود که گفت باید طلبگی را رها کنم تا بازیگر شوم؛ در حالی که این دو مقوله فاصله‌ای با هم ندارند.

وی مطرح کرد: سینمای ایران از مسایل سکسی و شهوانی عبور کرده و امروز یک سینمای مطرح در دنیا است. امروز ما توانسته‌ایم با مبانی فکری انقلاب اسلامی سینمایی را در سطح بین‌المللی ارایه بدهیم که اتفاقاً جایگاه بالایی دارد.

دبیر این رویداد گفت: یادم است سیدحسن نصرالله یک‌بار می‌گفت مدتی به زاهیه در جنوب بیروت می‌رفتیم و می‌دیدیم در ساعاتی آنجا خلوت می‌شود. تحقیق کردند و دیدند آن ساعات خلوت، مربوط به زمانی بود که سریال یوسف پیامبر (ع) پخش می‌شد. فیلم حضرت مریم (س) هم وقتی در ونزوئلا پخش شد، پدیده قشنگی را رقم زد. ما این فیلم را آنجا پخش کردیم و دیدیم تاثیری که این فیلم داشت از بیست و چند سال اقدام فرهنگی امثال من قوی‌تر بود. قدرت سینما بسیار زیاد است. پس هر مجاهدتی که در این راستا داشته باشیم ضروری است. دغدغه جدی‌ای که در آن ایام به‌عنوان مبلغ داشتم، این بود که باید حرکت کنیم تا هالیوود شیعی را تأسیس کنیم.

صالحی در ادامه گفت: امسال بخش فیلمنامه را با موضوع «روایت زن ایرانی» خواهیم داشت. بخش جوایز مردمی جشنواره هم اینگونه است که مردم خودشان می‌توانند موضوعات مورد نظر خود را در قالب فراخوان بدهند و به دلخواه جوایزی را برای آن در نظر بگیرند.

در پایان این مراسم، محل شهادت آرمان علی‌وردی گلباران شد.