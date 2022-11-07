به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، نظرسنجی مؤسسه New Social Answers (INSA) حاکی از آن است که به باور نیمی از مردم آلمان، اقدامات دولت این کشور برای مقابله با بحران انرژی، در زمستان سال جاری، به آنها کمکی برای حفظ و پس‌انداز سرمایه‌شان کمکی نخواهد کرد.

در این نظرسنجی، ۵۰ درصد پاسخ‌دهندگان معتقدند که اقدامات دولت در مقابله با بحران انرژی، کمکی به آنها نخواهد کرد و تنها بیش از یک سوم (۳۶ درصد)، خلاف این موضوع را باور دارند.

در میان افرادی که کمتر از یک هزار یورو درآمد دارند، تنها ۳۶ درصد گفته‌اند که آنها برای پرداخت قبوض برق و گاز، درآمد کافی دارند و به نوشته رسانه‌های آلمانی، این بدان معنا است که بحران انرژی، برای بسیاری از مردم آلمان، «بحرانی وجودی» است.

به نوشته اسپوتنیک، یک سوم آلمانی‌ها برای خرید هدایا سال نو میلادی، پول ندارند و ۴۶ درصد استطاعت چنین خریدهایی را دارند. یک چهارم مردم این کشور (۲۳ درصد) بابت از دست دادن شغل‌شان به دلیل افزایش بهای انرژی، نگران بوده و ۶۷ درصد نیز بر این باورند که بحران انرژی، تأثیری روی شغل آنها نخواهد داشت.

پارلمان آلمان در ماه اکتبر و در بحبوحه بحران انرژی در اروپا، طرح اضطراری کمک ۲۰۰ میلیون یورویی را به تصویب رساند. این بودجه برای حمایت از اقتصاد ملی آلمان تا سال ۲۰۲۴ استفاده خواهد شد و برای مصارفی همچون پرداخت قبوض گاز برای خانوارها هزینه می‌شود.

به‌دنبال آغاز عملیات نظامی روسیه در اوکراین در ۲۴ فوریه (۵ اسفند ۱۴۰۰)، آمریکا و غرب به ویژه آلمان تحریم‌های گسترده‌ای را به طور مشخص در حوزه انرژی علیه مسکو اعمال کرده‌اند؛ تحریم‌هایی که به نظر می‌رسد با اختلال در مسیر انتقال گاز روسیه به اروپا و آلمان، که به افزایش بهای انرژی در قاره سبز منجر شده، نتیجه معکوس داده است.