به گزارش خبرگزاری مهر، امیر علیرضا صباحی‌فرد فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش در خصوص ارتقای سامانه باور ۳۷۳، اظهار داشت: این اقدام بزرگ و جهانی را خدمت ملت ایران تبریک می‌گویم و ایران به دومین کشور دارنده چنین سامانه‌ای با قدرت بالا و برد بیش از ۳۰۰ کیلومتر در جهان تبدیل شده است.

امیر صباحی‌فرد افزود: شرایط دفاع مقدس به ما دیکته کرد که اگر می‌خواهید روی پای خود بایستید، باید تجهیزات شما بومی و داخلی باشد. ما این کار را از آن زمان آغاز کردیم و چه شرایطی رسیدیم که همه تجهیزات پدافندی ما بومی است.

فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش با اشاره به ارتقای سامانه باور ۳۷۳، گفت: ما کار را در دهه ۹۰ با یک کار سنگین مطالعاتی مابین پدافند هوایی، وزارت دفاع و برخی از دانشگاه‌ها را آغاز کردیم، بالاخره با همه فراز و نشیب‌های این کار مشترک، ما در سال ۱۳۹۷ به مرحله رسیدیم که می‌توانیم شلیک را انجام دهیم.

وی ادامه داد: نخستین شلیک‌های موفق این سامانه در بردهای ۱۰۰ و ۱۲۰ کیلومتر انجام شد و سپس کار را ادامه دادیم تا به مرحله‌ای رسیدیم که در سال ۱۳۹۹ دو تست عملیاتی موفق را طی یک سناریوی بسیار سخت‌گیرانه در برد ۱۵۰ کیلومتر انجام دادیم، اما به این موضوع قانع نبودیم و به دنبال سامانه‌ای بودیم که در دنیا کم‌نظیر و بی‌نظیر باشد.

امیر صباحی‌فرد عنوان کرد: ما در سال ۱۴۰۱ به این مرحله رسیده‌ایم که قادر هستیم این سامانه و موشک را ارتقا دهیم و به سراغ تست بالای ۳۰۰ کیلومتری برویم؛ یعنی به این یقین رسیده‌ایم که می‌توانیم این کار را انجام بدهیم و برای اولین بار در کشور چنین آزمایشی انجام شد.

فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش افزود: سامانه باور ۳۷۳ در این آزمایش، هدف را در ۴۵۰ کیلومتری کشف کرد. هنگامی که این هدف شناسایی می‌شود، قفل اولیه را در فاصله ۴۰۰ کیلومتری و قفل پایدار را در فاصله ۳۶۰ کیلومتری انجام می‌دهد، پس از این بود که شلیک انجام می‌شود و در فاصله پنج دقیقه‌ای به آن اصابت می‌کند.

وی با بیان اینکه سامانه باور ۳۷۳ موفق شد در برد ۳۰۴ کیلومتری پهپاد هدف را منهدم کند، تصریح کرد: ما در این آزمایش، پهپاد با سطح مقطع کوچک انتخاب کردیم و با این کار می‌خواستیم بگوییم که این سامانه قادر است کوچک‌ترین هدف با سطح مقطع بسیار کم را شناسایی و منهدم کند.

امیر صباحی‌فرد گفت: سامانه باور ۳۷۳ علاوه بر اینکه می‌تواند با همه جنگنده‌های دنیا درگیر شود، قادر است تا با جنگنده‌های نسل پنجم جهان که رادارگریز هستند، نیز به‌طور کامل درگیر شود؛ پهپاد هدف که با یک کار مشترک توسط وزارت دفاع و پدافند هوایی ارتش تولید شده و در این آزمایش به ارتفاع ۴۳ هزار پایی رسید و در آن‌جا مورد اصابت سامانه باور ۳۷۳ قرار گرفت.

فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش با بیان اینکه فقط یک کشور در جهان دارای سامانه‌ای مانند باور ۳۷۳ است، تأکید کرد: اگر سایر کشورها بخواهند یک سامانه‌ای با این قدرت را تولید کنند، گاهی اوقات تا ۲۰ سال زمان نیاز دارند، اما توانستیم به مرور این سامانه را ارتقا دهیم تا به برد بیش از ۳۰۰ کیلومتر دست پیدا کردیم؛ بلافاصله پس از این شلیک، تست بالستیک آن را هم انجام دادیم؛ البته اگر در این آزمایش هم وسواس به خرج نمی‌دادیم، می‌توانستیم هدف را در برد ۳۲۰ کیلومتری منهدم کنیم.

وی با بیان اینکه به دنبال ارتقای بیشتر برد سامانه باور ۳۷۳ هستیم، ادامه داد: بایستی برد درگیری این سامانه را به عددی برسانیم که در دنیا نظیر آن وجود نداشته باشد و بگوییم که اولین دارنده سامانه‌ای با چنین قدرت انهدامی هستیم. رمز شروع عملیات ما نام مقدس «حضرت زهرا (س)» بود. دستیابی به چنین قدرتی حاصل لطف و رحمت خداوند متعال و حضرت فاطمه زهرا (س) به ما توان داد تا به چنین قدرتی دست پیدا کنیم.

امیر صباحی‌فرد اضافه کرد: پدافند هوایی در کشور به‌گونه‌ای سرعت یافته است که قابل کنترل نیست؛ یعنی هم‌اکنون که در حال ارائه گزارش به شما و ملت عزیز ایران هستم، پدافند هوایی با روز گذشته خود قابل قیاس نیست. اکنون در داخل کشور به این توانمندی دست پیدا کردیم تا انواع و اقسام سامانه‌های راداری که برد آن‌ها به حدود سه هزار کیلومتر می‌رسد را تولید کنیم، اکنون نفس‌های به شماره افتاده دشمنان خود را در داخل خانه‌هایشان رصد می‌کنیم؛ البته خودشان هم به این موضوع آگاهی دارند.

وی افزود: اکنون جای‌جای کشورمان به سامانه‌های راداری تاکتیکی متحرک در بردهای مختلف مجهز شده و با وجود چنین سامانه‌هایی فضای ایران اسلامی و آسمان مقدس کشورمان محلی برای نفوذ ندارد، در حوزه سامانه‌های درگیری نیز طیف مختلفی از بردهای کوتاه تا بردهای بلند را نیز در اختیار داریم.

فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش عنوان کرد: هم‌اکنون در حال کار بر روی یک سامانه برد متوسط هستیم و این سامانه از روز گذشته در حال گذراندن تست‌های میدانی خود است.

امیر صباحی‌فرد درباره تست‌های انجام شده بر روی سامانه‌های پدافندی اظهار داشت: همه سامانه‌های پدافندی ما پیش از ورود به چرخه عملیاتی تست‌های سخت‌گیرانه‌ای برای آن‌ها انجام می‌شود و باور ۳۷۳ نیز از این تست‌ها مستثنی نبود.

وی ادامه داد: ما با تمام توانی که داشتیم، جنگ الکترونیک را بر روی این سامانه آزمایش کردیم و باور ۳۷۳ توانست با موفقیت از این تست خارج شود، همه سامانه‌های بومی ما چنین توانمندی را دارند و می‌توانند با جنگ الکترونیک مقابله کنند. سامانه‌های جنگ الکترونیک ما ساخت داخل هستند و در این حوزه بی‌نیاز هستیم.

فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا سلاح لیزری ضد پهپاد در اختیار داریم، به توانمندی این نیرو در حوزه لیزر اشاره و تصریح کرد: ما در حوزه لیزر توان بسیار خوبی دست پیدا کرده‌ایم و لیزر را با قدرت‌های مختلف به میدان آورده و تست میدانی آن‌ها را هم انجام داده‌ایم؛ البته این کار برای دیروز و امروز نبوده و کشورمان دو یا سه سال است که به توانمندی‌های بسیار خوبی در حوزه لیزر دست یافته است.

امیر صباحی‌فرد افزود: پدافند هوایی هم از این موضوع مستثنی نیست و هم‌اکنون در حال بهره‌گیری از لیزر هستیم. مزیت این‌ها بومی بودن آن‌هاست و هیچ گلوگاهی برای ساخت تجهیزات مورد نیاز خود نداریم.

وی درباره توانمندی‌های رونمایی نشده پدافند هوایی ارتش گفت: آنچه که می‌توانیم رونمایی و از طریق رسانه‌ها اطلاعات آن را بیان کنیم را به مردم عزیزمان و جهان معرفی می‌کنیم، در حالی که لایه‌ها و سامانه‌های پنهان بسیاری داریم که امیدوارم روزی مجبور نباشیم از این توانمندی‌های پنهان استفاده کنیم.

فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش ادامه داد: وقتی مجبور شویم از توانمندی‌های پنهان خود استفاده کنیم، آن زمان همه دنیا به قدرت جمهوری اسلامی ایران پی خواهد برد. آن زمان است که دنیا متوجه قدرت تجهیزات پدافند هوایی خواهد شد.

امیر صباحی‌فرد با اشاره به همکاری نیروی پدافند هوایی ارتش با پدافند هوایی سپاه گفت: این دو نیرو یک ید واحده هستند و تجهیزات ما در هر دو نیرو به عنوان یک ید واحده، منسجم و متحد آماده مقابله با هر تهدیدی هستند، دشمنان ما فقط از تجهیزات ما نمی‌هراسند، بلکه از انسجام و همدلی نیروهای مسلح نیز در هراس هستند.

فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش در پایان تأکید کرد: هیچ تفاوتی بین مأموریت‌های پدافند هوایی ارتش و پدافند هوایی سپاه وجود ندارد؛ ما یک مأموریت واحد داریم که تحت شبکه کنترل فرماندهی کشور در قرارگاه پدافند هوایی خاتم‌الانبیاء (ص) فرماندهی آن را به عهده دارد، فعالیت می‌کند.

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