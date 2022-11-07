خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: با پایان یافتن دوره مقدماتی انتخابات میان دوره‌ای آمریکا، هر دو حزب تمرکز خود را بر انتخابات عمومی اولین سه شنبه نوامبر ۲۰۲۲ معطوف کرده اند. انتخابات میان دوره‌ای نه تنها ترکیب سیاسی کنگره ۱۱۸ را برای دو سال آینده تعیین می‌کند؛ بلکه از طریق تغییر موازنه سازی حزبی، تعیین دستور کار سیاسی و شانس تصویب لوایح آتی، نقش به سزایی بر دستاوردهای و عملکرد دوران باقی مانده ریاست جمهوری بایدن داشته و همچنین بینش‌هایی در مورد جهت گیری انتخابات ۲۰۲۴ ارائه می‌دهد.

انتخابات میان دوره‌ای تقریباً همیشه یک رفراندوم در مورد رئیس جمهور مستقر است و این یک قانون آهنین در سیاست آمریکا است که در انتخابات میان دوره‌ای رای‌دهندگان ایالات متحده معمولاً به یک دولت یکپارچه که در آن حزب رئیس‌جمهور کنترل هر دو مجلس را در دست دارد، پایان می‌دهند. در طول تاریخ آمریکا تنها در انتخابات میان دوره‌ای ۲۰۰۲ به دلیل حادثه ۱۱ سپتامبر و افزایش محبوبیت جورج بوش، جمهوری خواهان توانستند وضع موجود را حفظ کنند. از آنجایی که از دست دادن کرسی‌ها در کنگره به شدت با میزان محبوبیت رئیس‌جمهور مرتبط است؛ با توجه به کاهش میزان محبوبیت بایدن به ۴۰ درصد؛ به نظر می‌رسد دموکرات‌ها با نبرد دشواری برای سرپیچی از این سابقه تاریخی و قانون آهنین از دست دادن اکثریت کنگره مواجه هستند.

جمهوری خواهان مطمئن هستند که کنترل مجلس نمایندگان را به دست خواهند گرفت؛ دموکرات‌ها امیدوارند لغو حکم تاریخیِ حق سقط جنین ۱۹۷۳ مشهور به Roe v. Wade (رو علیه وید) روند انتخابات را به نفع آنها تغییر دهد. موضوع سقط جنین که همیشه یک موضوع مهم در تاریخ انتخابات ایالات متحده بوده است با تصمیم ۲۴ ژوئن ۲۰۲۲ دیوان عالی ایالات متحده آمریکا که منجر به ممنوعیت کامل این عمل در حدود نیمی از ایالت‌های آمریکا خواهد شد؛ به یک موضوع کلیدی در انتخاب میان دوره‌ای و یک سونامی فمینیستی برای ترغیب رأی دهندگان به شرکت در یک "موج آبی" دموکرات منجر شد. در گزارش پیش رو به این سوال پاسخ می‌دهیم که آیا قانون سقط جنین می‌تواند روند انتخابات را به نفع دموکرات‌ها تغییر دهد؟

رشد جایگاه مسئله سقط جنین در نظرسنجی‌های انتخاباتی

انتخابات میان دوره‌ای ۲۰۲۲ به وضوح در چنبره مسائل داخلی قرار گرفته است. شاید هیچ کس به اندازه لیندا پالسون دغدغه‌ها و مسائل رأی دهندگان آمریکایی را به تصویر نکشیده است. لیندا پالسون در آهنگ رپ معروفش علیه حقوق سقط جنین جست و خیز می‌کند، اسلحه و خشونت پلیس را ستایش می‌کند و منطق معمول یک جناح راست آمریکایی را به رخ می‌کشد که تنها زمانی به زندگی اهمیت می‌دهد که افراد واقعی با شلیک اسلحه و پلیس کشته شوند. اما در میان همه مسائل و دغدغه‌های رأی دهندگان انتخابات میان دوره‌ای ۲۰۲۲، مسئله سقط جنین از اهمیت بسزایی برخوردار است. بر اساس گزارش مرکز تحقیقات پیو، مسئله سقط جنین یکی از رو به رشد ترین مسائل تأثیرگذار بر انتخابات ۲۰۲۲ است و در حالی که اهمیت این موضوع برای رأی دهندگان در ماه مارس تنها ۴۳ درصد بوده است؛ این رقم در ماه آگوست به ۵۶ درصد رسیده است.

سقط جنین به عنوان یک موضوع انگیزشی برای رأی دهندگان، به ویژه در میان دموکرات‌ها و آنهایی که در ایالت‌هایی زندگی می‌کنند که اکنون سقط جنین غیرقانونی است، همچنان در حال رشد است و ترس بسیاری از رأی دهندگان طرفدار حقوق زنان، این است که کنگره تحت سلطه جمهوری خواهان بتواند از این حکم به عنوان مقدمه‌ای برای اعمال ممنوعیت سقط جنین در سراسر کشور استفاده کند. نگرانی‌های مربوط به سقط جنین باعث شده است تا زنان انگیزه بیشتری برای رأی دادن در انتخابات میان‌دوره‌ای امسال داشته باشند. با توجه به تفاوت‌های جنسیتی مشارکت در انتخابات میان دوره‌ای ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۸ و انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ و افزایش نرخ مشارکت زنان در انتخابات، این امر می‌تواند معادله انتخابات را به هم بزند.

در انتخابات میان دوره‌ای ۲۰۱۸ شاهد بیشترین مشارکت زنان در چند دهه اخیر بودیم، در هر دوی انتخابات میان دوره‌ای ۲۰۱۸ و ریاست جمهوری ۲۰۲۰، افزایش مشارکت زنان بیشتر از مردان بود. در انتخابات ۲۰۱۸، ۸.۴ میلیون رأی زنان بیشتر از مردان بود و این رقم در انتخابات ۲۰۲۰ به ۹.۷ میلیون رأی رسید. افزایش نرخ مشارکت زنان در انتخابات میان دوره‌ای می‌تواند کفه ترازو را به نفع دموکرات‌ها سنگین‌تر کند.

آیا مسئله سقط جنین می‌تواند دموکرات‌ها را نجات دهد؟

از ۲۴ ژوئن ۲۰۲۲، زمانی که دیوان عالی حکمی مبنی بر لغو حق سقط جنین صادر کرد؛ افراد زیادی تلاش کرده اند تأثیر آن را بر انتخابات میان دوره‌ای آتی پیش بینی کنند. بر اساس نظرسنجی گالوپ پس از این اتفاق، تمایل به مشارکت در انتخابات به بالاترین حد در طول تاریخ ایالات متحده رسیده است. اما تلاش برای تعیین اینکه آیا لغو سقط جنین بر تصمیمات رأی دهندگان در مورد کاندیداهای فردی تأثیر می‌گذارد یا خیر، بسیار پیچیده است. چرا که در انتخابات سال جاری، در کنار حق سقط جنین، مسائل مهمی مانند تورم، کنترل اسلحه، تهدید برای دموکراسی، آموزش، مراقبت‌های بهداشتی، سیاست حمل اسلحه و افزایش خشونت و جرم و جنایت نیز تأثیر بسزایی دارند. در حالی که نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد زنان بیشتر از مردان در رأی گیری عمومی ملی از دموکرات‌ها حمایت می‌کنند اما این نظرسنجی‌ها تصویر روشنی از آنچه ممکن است در رقابت‌های رودررو بین دموکرات‌ها و جمهوری خواهان در روز سه شنبه رخ دهد، ارائه نمی‌دهد. انتخابات مقدماتی احزاب نیز هیچ سرنخی در مورد اینکه چگونه موضوع سقط جنین ممکن است بر انتخابات میان دوره‌ای تأثیر بگذارد، ارائه نمی‌دهد. دو حزب به قدری واضح در این موضوع اختلاف نظر دارند، به طوری که تقریباً همه نامزدهای جمهوری خواه موافق تصمیم دادگاه برای لغو سقط جنین هستند و تقریباً همه نامزدهای دموکرات مخالف آن هستند. اما نکته مهم این است که همیشه بخش عمده‌ای از رأی دهندگان به حاشیه‌ها توجه می‌کنند تا به رقابت‌ها و برنامه‌های واقعی میان کاندیداها و از این نظر لغو قانون سقط جنین، حواشی زیادی را برای جمهوری خواهان ایجاد کرد و در مقابل حزب دموکرات در ماه نوامبر از حواشی کمتری به نسبت ماه‌ها و زمان‌های خروج از افغانستان حمله روسیه به اوکراین برخوردار است و از این جهت تصمیم سقط جنین ممکن است نقش مهمی در تغییر نتایج انتخابات به نفع دموکرات‌ها داشته باشد. بنابراین موضوع سقط جنین می‌تواند قوی سیاه این دور از انتخابات آمریکا باشد. مراد از قوی سیاه اتفاقات غافلگیر کننده است.

*عباس سروستانی، کارشناس مسائل بین الملل