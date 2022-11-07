به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه العهد، پارلمان لبنان روز پنج شنبه هفته جاری برای پنجمین بار برای انتخاب رئیس جمهور جدید این کشور، تشکیل جلسه می‌دهد.

این جلسه پارلمان لبنان قرار است از ساعت ۱۱ به وقت محلی بیروت آغاز شود و برای پنجمین بار از نمایندگان جهت انتخاب رئیس جمهور جدید از میان گزینه‌های مختلف رأی گیری شود.

پیش از این پارلمان لبنان در چهار جلسه قبلی خود نتوانسته رئیس جمهور جدید این کشور را انتخاب کند، البته جلسه روز پنج شنبه نخستین جلسه پارلمان این کشور پس از پایان دوره ریاست جمهوری میشل عون است و به نظر می‌رسد این تحول در راستای خروج از این بحران مؤثر باشد.

پارلمان لبنان در چهار جلسه قبلی به دلیل عدم توافق اکثریت اعضای پارلمان، نتوانسته رئیس جمهور جدید را معرفی کند. در برخی از جلسات رأی گیری حتی شمار رای‌های سفید (ممتنع) بیش از آرای نامزدهای حاضر برای احراز مقام ریاست جمهوری بوده است.

برخی محافل سیاسی علت اصلی عدم توفیق پارلمان لبنان در انتخاب رئیس جمهور جدید را به کارشکنی‌های حزب قوات به ریاست سمیر جعجع مرتبط می‌دانند. این منابع تاکید دارند که حزب قوات در پی شکست در موضوع انتخاب رئیس پارلمان و انتخاب مجدد نبیه بری در این مقام، تصمیم دارد با مانع تراشی در انتخاب رئیس جمهور جدید از دیگر احزاب سیاسی لبنان انتقام بگیرد.

این در حالی است که در صورت عدم معرفی رئیس جمهور جدید در لبنان، خلأ سیاسی در این کشور تشدید خواهد شد، به ویژه اینکه در پی پایان دوران ریاست جمهوری میشل عون، وی بر مبنای قانون اساسی دولت پیشبرد امور را مستعفی اعلام کرده است.