میقاتی از فرمان عون سرباز زد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، نجیب میقاتی نخست وزیر پیشبرد امور لبنان از پذیرش آخرین تصمیم میشل عون رئیس جمهور این کشور در مستعفی اعلام نمودن دولت فعلی، سرباز زد.

میشل عون امروز در آخرین روز کاری خود به عنوان رئیس جمهور لبنان، به طور رسمی استعفای دولت را امضا کرد.

براساس قانون اساسی لبنان دولت این کشور همزمان با پایان دوره رئیس جمهور استعفا می‌کند، تا مقدمات برای انتخاب نخست وزیر جدید و تشکیل دولت فراهم شود. البته اختلافات سیاسی تاکنون حتی مانع انتخاب جانشین میشل عون شده و درباره دولت جدید نیز اختلافاتی وجود دارد.

نجیب میقاتی ضمن عدم پذیرش تصمیم عون در زمینه استعفای دولت پیشبرد امور به نخست وزیری خودش، بیان داشت: دولت به وظایف خودش در زمینه پیشبرد امور براساس قانون اساسی عمل خواهد کرد.

وی افزود: مستعفی نمودن دولت از سوی میشل عون، برمبنای قانون اساس فاقد ارزش است و دولت پیشبرد امور می‌تواند بدون تصمیم رئیس جمهور به فعالیت خودش ادامه دهد.

میقاتی در پایان از نبیه بری رئیس پارلمان لبنان خواست در جریان ادامه فعالیت دولت پیشبرد امور، قرار داشته باشد.

گفتنی است مراسم پایان دوران ریاست جمهوری میشل عون امروز در کاخ ریاست جمهوری لبنان در بیروت برگزار شد. در این مراسم میشل عون در پایان دوران ریاست جمهوری اش به طور رسمی از این پست خداحافظی کرد.

رئیس جمهور ۸۹ ساله لبنان امروز در حالی این پست را ترک کرد که هنوز جایگزینی برای وی از سوی پارلمان این کشور انتخاب نشده است. پارلمان لبنان تاکنون چهار جلسه برای انتخاب رئیس جمهور جدید تشکیل داده اما در اثر اختلافات داخلی هنوز هیچ گزینه‌ای نتوانسته اکثریت آرای لازم را بدست آورد.