افتتاح ۵۴۰ واحد از «طرح اقدام ملی مسکن» تا پایان سال‌ در اردبیل

به گزارش خبرنگار مهر، محبوب حیدری عصر دوشنبه در بازدید از آخرین وضعیت مسکن ملی در استان اردبیل با اشاره به بهره‌برداری ۵۴۰ واحد از «طرح اقدام مسکن ملی» تا آخر سال‌جاری در اردبیل اظهار کرد: سایت داروپخش به تعداد ۱۵۰ واحد و سایت اندیشه دو به تعداد ۲۱۰ واحد حدود ۹۰ درصد پیشرفت دارد. واحدهای سایت کارگر هم در حال حاضر ۹۰ درصد و سایت اندیشه یک ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند که به تدریج این واحدها در اختیار متقاضیان قرار خواهد گرفت.

وی با بیان اینکه زمین مورد نیاز برای احداث ۲۳ هزار واحد مسکن در استان اردبیل تامین شده است، گفت: کیفیت ساخت و سازهای «نهضت ملی مسکن» در استان اردبیل بالا است و تلاش می‌شود نظارت بر این واحدها افزایش یابد تا این واحدها عمر مفید بیشتری داشته باشند.

مدیرکل راه و شهرسازی استان اردبیل خاطر نشان کرد: در حال حاضر به دنبال تامین زمین مورد نیاز در تمامی شهرستان‌های استان برای اجرای «طرح نهضت ملی مسکن» هستیم که در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی قرار گرفته است.

حیدری از آغاز عملیات اجرایی یک هزار و احد مسکونی در قالب «نهضت ملی مسکن در اردبیل» خبر داد و گفت: این واحدها با زیربنای کل ۱۴۵ هزار متر مربع و زیربنای مفید ۹۵ هزار متر مربع احداث و برای تکمیل آن پنج هزار و ۶۲۵ میلیارد ریال اعتبار هزینه خواهد شد.

وی افزود: براساس برنامه‌ریزی سالانه مقرر شده است ۱۵ هزار و ۸۰۰ واحد مسکن در استان ساخته شود و در چهار سال ۶۳ هزار واحد مسکن در استان اردبیل احداث و به بهره‌برداری برسد.