به گزارش خبرگزاری مهر، ثبت نام دوره جدید برخط فارسی‌آموزی سطح نوآموز، ویژه کودکان ایرانی مقیم خارج از کشور از امروز دوشنبه ۱۶ آبان آغاز شد و تا ۰۴/‏۰۹/‏۱۴۰۱‬ ادامه دارد. این دوره ویژه کودکانی است که پدر و یا مادر آنها ایرانی هستند و در آن، الفبای زبان فارسی و مکالمات کاربردی و روزمره آموزش داده می‌شود.

مدت دوره از ۷ آذر تا ۱۲ دی ماه جاری است و کلاس‌ها در روزهای زوج (شنبه، دوشنبه، چهارشنبه) از ساعت ۱۴ تا ۱۶ به وقت ایران برگزار می‌شود و شروع کلاس‌ها پس از نهایی شدن ثبت نام خواهد بود.

علاقه‌مندان می‌توانند برای ثبت نام به نشانی s1f.ir/fall-seri2 مراجعه کنند.

*محمدحسین بدری