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۱۶ آبان ۱۴۰۱، ۱۵:۳۲

توسط بنیاد سعدی؛

دوره جدید فارسی‌آموزی ویژه کودکان ایرانی خارج از کشور برپا می‌شود

دوره جدید فارسی‌آموزی ویژه کودکان ایرانی خارج از کشور برپا می‌شود

ثبت نام دوره جدید برخط فارسی‌آموزی سطح نوآموز، ویژه کودکان ایرانی مقیم خارج از کشور از امروز دوشنبه ۱۶ آبان آغاز شد و تا ۰۴/‏۰۹/‏۱۴۰۱‬ ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ثبت نام دوره جدید برخط فارسی‌آموزی سطح نوآموز، ویژه کودکان ایرانی مقیم خارج از کشور از امروز دوشنبه ۱۶ آبان آغاز شد و تا ۰۴/‏۰۹/‏۱۴۰۱‬ ادامه دارد. این دوره ویژه کودکانی است که پدر و یا مادر آنها ایرانی هستند و در آن، الفبای زبان فارسی و مکالمات کاربردی و روزمره آموزش داده می‌شود.

مدت دوره از ۷ آذر تا ۱۲ دی ماه جاری است و کلاس‌ها در روزهای زوج (شنبه، دوشنبه، چهارشنبه) از ساعت ۱۴ تا ۱۶ به وقت ایران برگزار می‌شود و شروع کلاس‌ها پس از نهایی شدن ثبت نام خواهد بود.

علاقه‌مندان می‌توانند برای ثبت نام به نشانی s1f.ir/fall-seri2 مراجعه کنند.

*محمدحسین بدری

کد مطلب 5626694

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