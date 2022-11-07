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۱۶ آبان ۱۴۰۱، ۱۹:۴۸

لوکاشنکو:

سران اروپا احمق هایی هستند که نمی توانند به آمریکا نه بگویند

سران اروپا احمق هایی هستند که نمی توانند به آمریکا نه بگویند

رئیس جمهور بلاروس موضع ضعیف کشورهای اروپایی در مقابل آمریکا، را عامل جنگ در اوکراین دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، رئیس جمهور بلاروس اعلام کرد سران کشورهای اروپایی با تصمیمات خود مانع زندگی مردم خود در صلح می‌شوند.

«الکساندر لوکاشنکو» امروز دوشنبه گفت که بر این باور است که شهروندان کشورهای اروپایی آرزوی زندگی در صلح را دارند، اما مقامات آنها نمی‌توانند آتش را در خانه خود خاموش کنند.

رئیس جمهور بلاروس در ادامه تاکید کرد که در آلمان و یا کل اروپا، اکنون رهبری وجود ندارد. اما حتی اگر برخی از آنها (نیز دارای رهبر) بودند، حتی نمی‌توانند آتش را در خانه خود خاموش کنند.

لوکاشنکو تاکید کرد که اروپایی‌ها این جنگ را نمی‌خواهند. آنها به خوبی می‌دانند که امروز در اوکراین چه می‌گذرد. اینجا در بلاروس نیز برخی تلاش می‌کنند آتش به پا کنند. فردا آتش این جنگ کل اروپا را در بر خواهد گرفت.

رئیس جمهور بلاروس تاکید کرد که اروپایی‌ها باید درگیری‌هایی که پیش از این منجر به جنگ در خاک اوکراین شده است، پایان دهند.

لوکاشنکو همچنین سران کشورهای اروپایی را افراد احمقی توصیف کرد که نمی‌توانند به آمریکا نه بگویند و در نتیجه شعله‌های آتش را در منطقه روشن کردند.

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کد مطلب 5626924

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    نظرات

    • AE ۲۱:۵۹ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۶
      1 2
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      برده های حقیر و ذلیل امریکا هستند آمریکا تمام اتحادیه ی حقارت اروپا را فقط به خاطر حمله به کشورهای ضعیف و حمایت در قطعنامه های شورای امنیت لازم دارد و بس
    • استقلال بزرگ NO ۰۰:۳۱ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۷
      2 1
      پاسخ
      آلمانیها که بیشترین ضربه رو دارن میخورن،،اما اینقدر بدبختن جرات ندارن به انگلیس نه بگن بابت این جنگ انگلیسیها،،،یعنی کل جهان دارن میبینن امریکا و انگلیس چه جنگهایی سراسر دنیا راه انداختن،،اما حاظر نیستن باهاش بجنگن،،،اجازه دادن ریس جمهور پاکستان برکنار بشه،،فقط میخواست مردمش رو از اسارت بیاره بیرون،
    • IR ۰۸:۱۴ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۷
      1 1
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      سران اروپا خیلی خیلی احمق هستندکه خیال می کنند غرب انها را نجات می دهد اینها برده ذلیل آمریکا هستند.
    • IR ۱۵:۱۵ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۷
      2 1
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      واقعا بایدبه سران دول اروپا وامریکا باید نشان خریت وخیانت داد.اسرائیل جنگ اوکراین را کلید زد تاجای پایش را درقلب اروپا باز کند واتش جنگ ونا امنی را به اروپا بکشاند وازکل اروپا ومسیحیان ان انتقام هولوکاست واتاق های خفه کننده گاز وکوره های ادم سوزی واردوگاههای کار اجباری که یهودیان را در ان قتل عام و

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