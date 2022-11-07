سران اروپا احمق هایی هستند که نمی توانند به آمریکا نه بگویند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، رئیس جمهور بلاروس اعلام کرد سران کشورهای اروپایی با تصمیمات خود مانع زندگی مردم خود در صلح می‌شوند.

«الکساندر لوکاشنکو» امروز دوشنبه گفت که بر این باور است که شهروندان کشورهای اروپایی آرزوی زندگی در صلح را دارند، اما مقامات آنها نمی‌توانند آتش را در خانه خود خاموش کنند.

رئیس جمهور بلاروس در ادامه تاکید کرد که در آلمان و یا کل اروپا، اکنون رهبری وجود ندارد. اما حتی اگر برخی از آنها (نیز دارای رهبر) بودند، حتی نمی‌توانند آتش را در خانه خود خاموش کنند.

لوکاشنکو تاکید کرد که اروپایی‌ها این جنگ را نمی‌خواهند. آنها به خوبی می‌دانند که امروز در اوکراین چه می‌گذرد. اینجا در بلاروس نیز برخی تلاش می‌کنند آتش به پا کنند. فردا آتش این جنگ کل اروپا را در بر خواهد گرفت.

رئیس جمهور بلاروس تاکید کرد که اروپایی‌ها باید درگیری‌هایی که پیش از این منجر به جنگ در خاک اوکراین شده است، پایان دهند.

لوکاشنکو همچنین سران کشورهای اروپایی را افراد احمقی توصیف کرد که نمی‌توانند به آمریکا نه بگویند و در نتیجه شعله‌های آتش را در منطقه روشن کردند.

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