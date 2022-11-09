اوکراین و حامیانش تمایلی به مذاکره ندارند و اهدافشان مخرب است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفت که کی یف و حامیان آن خواهان مذاکره نیستند و هدف آنها مخرب است.

«ماریا زاخارووا» امروز چهارشنبه در مصاحبه با رادیو اسپوتنیک درباره احتمال آغاز مذاکرات صلح میان روسیه و اوکراین گفت: واشنگتن به طور خاص فاقد تمایل و تلاش برای ترغیب رژیم کی یف به انجام هر کار سازنده‌ای بوده و هدف آنها ویرانگر است.

او در ادامه با اشاره به تسلط غرب بر مقامات اوکراین به ویژه رئیس جمهور این کشور افزود که کی یف از مذاکره منع شده است.

پس از آنکه رسانه‌های غربی گزارش دادند که کیف به سمت گفت‌وگو با مسکو سوق داده می‌شود، «ولودیمیر زلنسکی» رئیس‌جمهور اوکراین، روز سه‌شنبه شرایط جدید کشورش را برای آغاز گفتگو با روسیه اعلام کرد که این شروط عبارتند از: احیای تمامیت ارضی اوکراین، احترام به منشور سازمان ملل متحد، جبران خسارات ناشی از جنگ، مجازات تمام جنایتکاران جنگی و ضمانت دادن به اینکه اتفاقی که افتاده دیگر تکرار نخواهد شد.

این در حالی است که «آندری رودنکو» معاون وزیر امور خارجه روسیه اخیراً اعلام کرد که روسیه هیچ پیش شرطی برای آغاز مذاکرات با اوکراین ندارد و کی یف فقط باید تمایل خود را برای انجام گفتگو نشان دهد.