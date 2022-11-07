آزمایش موشکی مقاومت فلسطین در غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، نیروهای مقاومت فلسطین در نوار غزه در راستای آمادگی برای نبرد احتمالی با دشمن صهیونیستی عصر امروز آزمایش موشکی انجام داده و به سمت دریای مدیترانه موشک شلیک کردند.

به نوشته وبگاه شهاب نیوز شلیک چنین موشک‌هایی علاوه بر آماده شدن گروه‌های مقاومت برای هر گونه جنگ احتمالی با رژیم صهیونیستی است، حامل پیام‌هایی برای این رژیم نیز هست.

گفتنی است که مقاومت فلسطین در نوار غزه به عنوان بخشی از آمادگی خود برای مقابله با هرگونه تجاوز رژیم صهیونیستی، هر از گاهی آزمایش‌های موشکی انجام می‌دهد.