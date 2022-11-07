واکنش جنبش اسیر فلسطین به تهدیدات عضو کنست رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، کمیته عالی اضطراری جنبش اسیر فلسطین در بیانیه ای به تهدیدات ایتمار بن گویر عضو تندرو کنست رژیم صهیونیستی علیه اسرای فلسطینی واکنش نشان داد و تاکید کرد که که هرگز در برابر این تهدیدات یا هرگونه تعرض علیه اسرای فلسطینی، ساکت نخواهد نشست.

این عضو تندرو کنست تهدید کرده بود، در صورتی که در کابینه جدید وزیر امنیت داخلی شود، فشارها و حملات علیه اسرای فلسطینی را شدت خواهد بخشید.

جنبش اسیر فلسطین در بیانیه خود اعلام کرد که هرگز در برابر این تهدیدات یا هرگونه تعرض علیه اسرای فلسطینی ساکت نخواهد نشست.

در این بیانیه آمده است: صهیونیست ها باید از تاریخ عبرت بگیرند و تمامی کسانی که گمان می کنند می‌ توانند حقوق ملت فلسطین را پایمال کنند و ما در برابر آن سکوت خواهیم کرد، سخت در اشتباه هستند و خواهند دید که چگونه زندان ‌ها را بر سرشان خراب می ‌کنیم و نبرد با اشغالگران را حتی به خارج از زندان خواهیم کشاند.

جنبش مذکور، ملت فلسطین را به آگاهی و آمادگی برای مقابله با هرگونه تجاوز صهیونیست ها به ویژه علیه اسرا فراخواند.

جنبش اسیر فلسطین تاکید کرد که هرگونه تجاوز و تعدی علیه اسرا و حقوق آنان، پاسخی کوبنده و ویرانگر را در پی خواهد داشت و پیامدهای آن کل منطقه را فراخواهد گرفت.