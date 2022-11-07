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۱۶ آبان ۱۴۰۱، ۲۱:۱۸

مهدی مشاط: شرایط آتش بس در یمن همانند بمب ساعتی است

مهدی مشاط: شرایط آتش بس در یمن همانند بمب ساعتی است

رئیس شورای عالی سیاسی یمن تاکید کرد که شرایط آتش بس در این کشور همچون بمب ساعتی است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، مهدی مشاط رئیس شورای عالی سیاسی یمن تاکید کرد که شرایط آتش بس در این کشور همچون بمب ساعتی است و اوضاع کنونی نه جنگ و نه صلح است.

وی افزود: شرایط نه جنگ و نه صلح، نتیجه تحولات اخیر و رسیدن برخی طرف‌ها در کشورهای عضو ائتلاف متجاوز به این باور است که آنها در جنگ شکست خورده‌اند.

مشاط ادامه داد: برخی اعضای ائتلاف متجاوز سعودی تصور می‌کنند که نیاز به بازنگری در شرایط فعلی دارند و ما در این موضوع از آنها حمایت می‌کنیم.

رئیس شورای عالی سیاسی یمن تاکید کرد: نقش آمریکا درباره آتش بس مخرب و خطرناک است و این کشور نمی‌خواهد آتش بس در یمن تمدید شود، مشورت‌ها درباره آتش بس به نقطه خوبی رسیده بود که فرستاده آمریکا به منطقه از راه رسید و تمام تلاش‌ها در این زمینه را ناکام گذاشت.

این مقام یمنی تصریح کرد: فرستاده آمریکا تلاش می‌کند که خود را به عنوان پیام آور صلح نشان دهد، در حالی که اقداماتش در منطقه تاکید می‌کند که پیام آور جنگ و کشتار است.

کد مطلب 5626966

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