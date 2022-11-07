خبرگزاری مهر-گروه بین الملل: بر اساس سنت سال های گذشته به همت سازمان زکات یمن هزاران عروس و داماد یمنی آغاز زندگی خود را، در استانهای تحت کنترل انصارالله یمن جشن گرفتند.

یکی از راه های مبارزه با جنگ نرم دشمنان اسلام در کشورهای اسلامی، ترویج فرهنگ ازدواج در میان جوانان است. چند سالی است که کشور یمن در سایه جنگ نظامی همه جانبه و محاصره اقتصادی و قحطی با ظرفیت میلیونی جوانان خود سعی دارد تا در جنگ نرم علیه دشمنان این کشور پیروز شود.

یکی از این راهکارهایی که چند سالی است در یمن برای مبارزه با جنگ نرم نهادینه شده، برگزاری جشن های عروسی با شکوه در شهرهای مختلف یمن است. عروسی های دسته‌جمعی در سال های گذشته در یمن افزایش یافته و به نماد مقاومت و نشاط مردم یمن زیر بمباران‌ها و محاصره همه جانبه تبدیل شده است.

این ابتکار زیبا و هوشمندانه از سوی سازمان زکات یمن در جریان است و امسال نیز بیش از هزاران عروس و داماد یمنی آغاز زندگی مشترک خود را در صنعا پایتخت و دیگر مناطق یمن جشن گرفتند.

مهدی المشاط، رئیس شورای عالی سیاسی یمن پیش از این از فراهم کردن مقدمات و زمینه جشن عروسی ده هزار عروس و داماد در یمن توسط مسئولان سازمان زکات خبر داده بود.

علامه « شمسان أبو نشطان» رئیس اداره کل زکات و «علی السقاف» نماینده این سازمان پیش از این در خصوص تجهیزات فنی و تلاش های انجام شده توسط تیم های متولی و مسئول سازمان زکات برای تکمیل مقدمات پذیرایی از عروس و داماد ها سخن گفته بودند.

المشاط با تمجید از سطح تجهیزات و تمهیدات سازمانی و فنی، با وجود جوان بودن اعضای سازمان زکات از پروژه های بزرگی که توسط این سازمان اجرا می شود، گفت: باعث خوش بینی، غرور و سربلندی است که این سازمان با این پروژه ها واقعیت اجتماعی را درک می کنند.

وی افزود: بزرگترین عروسی جمعی که سازمان زکات بر پا کرده، در چارچوب راهکارهای اجتماعی بزرگ در مقابله با جنگ نرم و توسعه پروژه‌ها و طرح های پاکدامنی و عفاف است.

المشاط گفت: من به سازمان زکات به عنوان یکی از دستاوردهای انقلاب ۲۱سپتامبر، افتخار می کنم و به آنها می گویم که پیش بروید و ما در کنار شما هستیم تا از همه مشکلاتی که برای پیشرفت در مسیر پیش رو فعالیت های این سازمان دارید عبور کنیم.