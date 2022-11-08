ابراز تردید ترامپ در سلامت انتخابات میاندوره ای کنگره آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا در سلامت انتخابات میاندوره ای کنگره آمریکا که از روز سه شنبه به وقت محلی آغاز شده است، ابراز تردید کرد.

بر اساس این گزارش، وی افزود: وضعیت دیترویت با عدم وجود برگه های رای، بسیار بد است. مردم برای رای دادن می آیند و به آنها گفته می شود که متاسفیم شما قبلا رای داده اید. این موضوع در بسیاری دیگر از جاها هم اتفاق افتاده است. اعتراض، اعتراض، اعتراض.

ترامپ همچنین گفت که در ایالت پنسیلوانیا اعلام کرده اند که شمارش آرا چند روز به طول خواهد انجامید و در ایالت آریزونا از خرابی دستگاه های رای در مناطق جمهوریخواهان خبر داده اند.

وی خطاب به ساکنان ایالت آریزونا که گزارشاتی درباره اختلال در برخی دستگاه های اخذ و شمارش آرا در آن منتشر شده بود، گفت: تا زمانی که رای نداده اید، صف را ترک نکنید. می خواهند با دستگاه های خراب و ایجاد تاخیر در اخذ رای، آرای شما را بدزدند. اجازه ندهید این اتفاق رخ دهد.

این در حالی است که رسانه ها گزارشاتی درباره اختلال برخی دستگاه های اخذ و شمارش آرا در انتخابات میاندوره ای کنگره آمریکا منتشر کرده بودند.

نشریه نیوزویک به نقل از مقامات ماریکوبا در ایالت آریزونا از بروز مشکل برای برخی دستگاه های شمارش آرا در انتخابات میاندوره ای کنگره آمریکا خبر داد.

بر اساس این گزارش، شبکه خبری سی ان ان نیز گزارش داد که رای دهندگان در مرسر و نیوجرسی به دلیل اختلال در دستگاه های رای گیری، به صورت دستی رای می دهند.

این شبکه تلویزیونی به نقل از مقامات محلی اعلام کرد که تلاش برای رفع مشکلات در حال انجام است و مشکلات فنی ممکن است شمارش آرا را به تاخیر بیندازد.

سی ان ان همچنین افزود که در برخی از مراکز رای گیری در تگزاس، دستگاه های ثبت نام رای دهندگان با مشکل مواجه هستند.

لازم به ذکر است که انتخابات میان دوره‌ای کنگره آمریکا هر دو سال یک‌بار برگزار می‌شود، اما زمانی که با انتخابات ریاست جمهوری آمریکا که هر چهار سال یک بار برگزار می‌شود، همزمان نباشد، اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند.

همه اعضای مجلس نمایندگان برای یک دوره دو ساله انتخاب می‌شوند، بنابراین همه ۴۳۵ کرسی مجلس نمایندگان در طول انتخابات میان دوره‌ای با هم رقابت می‌کنند. همچنین یک سوم از ۱۰۰ سناتور (۳۵ کرسی) در انتخابات میان دوره‌ای هر دو سال یک بار انتخاب می‌شوند. بعلاوه، انتخابات برای فرمانداران بسیاری از ایالت‌ها (۳۶ ایالت)، و همچنین بسیاری از مناصب سیاسی محلی در ایالت‌ها و شهرها نیز برگزار می‌شود.

روز سه شنبه ۸ نوامبر (۱۷ آبان) روز رسمی رأی‌گیری حضوری انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره است، اما بسیاری از مردم آمریکا پیش از این آرای خود را از طریق پست ارسال کرده‌اند یا با حضور در مراکز رأی‌گیری، رأی داده‌اند.