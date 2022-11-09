به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه‌های آمریکا بامداد چهارشنبه از بسته شدن مراکز رأی گیری انتخابات میاندوره ای کنگره در برخی ایالت‌ها خبر دادند.

طبق اولین نتایج انتخابات میاندوره ای کنگره آمریکا، جمهوریخواهان تا کنون توانسته‌اند ۱۰۷ کرسی را در مجلس نمایندگان به دست آورند. دموکرات‌ها نیز ۵۷ کرسی را در مجلس نمایندگان آمریکا به خود اختصاص دادند.

در مجلس سنا هم که ۳۵ کرسی تعیین تکلیف می‌شود، با احتساب کرسی‌هایی که دو حزب پیش از این در اختیار داشتند، در حال حاضر دموکرات‌ها و جمهوریخواهان هر کدام با کسب ۳۸ کرسی مساوی هستند.

لازم به ذکر است که انتخابات میان دوره‌ای کنگره آمریکا هر دو سال یک‌بار برگزار می‌شود، اما زمانی که با انتخابات ریاست جمهوری آمریکا که هر چهار سال یک بار برگزار می‌شود، همزمان نباشد، اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند.

همه اعضای مجلس نمایندگان برای یک دوره دو ساله انتخاب می‌شوند، بنابراین همه ۴۳۵ کرسی مجلس نمایندگان در طول انتخابات میان دوره‌ای با هم رقابت می‌کنند. همچنین یک سوم از ۱۰۰ سناتور (۳۵ کرسی) در انتخابات میان دوره‌ای هر دو سال یک بار انتخاب می‌شوند. بعلاوه، انتخابات برای فرمانداران بسیاری از ایالت‌ها (۳۶ ایالت)، و همچنین بسیاری از مناصب سیاسی محلی در ایالت‌ها و شهرها نیز برگزار می‌شود.

روز سه شنبه ۸ نوامبر (۱۷ آبان) روز رسمی رأی‌گیری حضوری انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره بود، اما بسیاری از مردم آمریکا پیش از این آرای خود را از طریق پست ارسال کرده یا با حضور در مراکز رأی‌گیری، رأی داده بودند.

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