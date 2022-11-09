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۱۸ آبان ۱۴۰۱، ۱۰:۳۳

قالیباف در صحن مجلس:

هیئت رئیسه مجلس میکروفون نماینده چابهار را قطع نکرد

هیئت رئیسه مجلس میکروفون نماینده چابهار را قطع نکرد

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: روز یکشنبه نماینده چابهار تذکری داد و فرصت تذکرش تمام شد و میکروفن وی قطع نشده است.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالناصر درخشان در جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۱۸ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری شفاهی، اظهار داشت: در جلسه روز یکشنبه اتفاقی افتاد که در شأن مجلس نبود. متأسفانه تریبون یکی از نمایندگان در حین صحبت قطع شد.

وی بیان کرد: نماینده مجلس باید بتواند آزادانه حرف بزند، پس این چه بدعت عجیبی بود که میکروفون نماینده را قطع می‌کنید؟

نماینده مردم ایرانشهر در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: انتظار می‌رود نمایندگان انقلابی مجلس یازدهم این ظرفیت را داشته باشند که هر صدایی را که در مجلس بلند می‌شود، بشنوند. تریبون مجلس شورای اسلامی متعلق به همه نمایندگان است.

محمدباقر قالیباف در پاسخ به این تذکر، گفت: روز یکشنبه آن نماینده ۲ دقیقه فرصت داشت و آن ۲ دقیقه تمام شد و میکروفن این نماینده قطع نشده است.

رئیس مجلس شورای تاکید کرد: حتی زمان تذکر وی هم به اشتباه جا به جا شده بود که نباید می‌شد. خواهش می‌کنم وارد این موضوعات نشوید.

کد مطلب 5628066
زهرا علیدادی

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