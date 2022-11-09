دادمان درگذشت غلامرضا سلیمانی را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدمهدی دادمان، رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی، در پیامی خطاب به همسر مرحوم غلامرضا سلیمانی در گذشت این شاعر متعهد را تسلیت گفت.

متن پیام تسلیت محمدمهدی دادمان به این شرح است؛

«هنرمند فرهیخته سرکار خانم فاطمه طارمی

درگذشت همسر گرامی‌تان هنرمند مجاهد مرحوم غلامرضا سلیمانی بعد از طی دوران سخت و طولانی بیماری را صمیمانه به شما، خانواده محترم و اهالی فرهنگ و هنر بخصوص جامعه شعر و ادبیات کشور تسلیت می‌گویم.

در جمع درخشان شعرای انقلاب اسلامی از مرحوم آقای سلیمانی رحمت‌الله علیه می‌توان به‌عنوان هنرمندی شاخص، چهرهٔ ارزنده و شاعری خلاق و متعهد نام برد؛ تا آنجاکه اهالی هنر انقلاب، اخلاص و استواری در پیروی از مکتب حضرت روح‌الله و راه شهدای انقلاب اسلامی را از ایشان در خاطر ثبت کردند؛ تقدیرباوری و آرامش در سلوک ادبی ایشان به تأسی از این اعتقادات، رشک‌برانگیز است.

نیّت خیر و همّت مخلص این شاعر فقید عزیز همچنین ارادت‌شان محضر نورانی اهل‌بیت علیهم‌السلام، دستگیر و توشه‌هایی از نور در سفر اخروی ایشان خواهد بود؛ ان‌شاءالله.»