ابراهیم هنرمند در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به بارندگی‌های شبانه روز گذشته در سطح استان اصفهان، اظهار داشت: رگبارهای پراکنده و کم در نواحی غرب و جنوب استان بارید که بیشترین میانگین بارشی از فریدونشهر، دهاقان و زرین‌شهر با یک میلیمتر و سمیرم چهار دهم میلیمتر بود ضمن اینکه در سایر شهرها از جمله شهرضا، خوانسار و پادنای علیا و … بارش‌های کمتر از یک میلیمتر ثبت شد.

وی با بیان اینکه از بعد از ظهر امروز تا عصر فردا پنجشنبه جوی به نسبت پایدار در سطح استان حاکم است، خاطرنشان کرد: آسمان بیشتر مناطق تا قسمتی ابری است و گاهی افزایش ابر و وزش باد پیش‌بینی می‌شود و در شهر اصفهان و مناطق صنعتی غبار صبحگاهی را در ساعات اولیه روز پنجشنبه انتظار داریم که به کاهش کیفیت هوا و شعاع دید منجر می‌شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان اصفهان افزود: افزایش ابر در مناطق غرب و جنوب استان با گذر امواج ناپایدار از شامگاه پنجشنبه آغاز می‌شود و طی روزهای جمعه و شنبه بارش باران بیشتر مناطق استان را فرا می‌گیرد.

هنرمند با بیان اینکه بارش برف در ارتفاعات و مناطق سردسیر محتمل است، اضافه کرد: شدت بارش‌های پیش‌رو در غرب و جنوب استان بیشتر خواهد بود.

وی با بیان اینکه کمینه دمای هوای استان بین یک تا ۲ درجه سانتیگراد افزایش می‌یابد، گفت: بیشینه دمای هوای کلانشهر اصفهان در گرم‌ترین ساعات امروز به ۱۸ درجه سانتیگراد بالای صفر و کمینه آن بامداد فردا به ۶ درجه سانتیگراد بالای صفر می‌رسد.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان اصفهان اضافه کرد: خوروبیابانک با دمای ۲۰ درجه سانتیگراد بالای صفر و بوئین و میاندشت با دمای یک درجه سانتیگراد بالای صفر به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین نقاط استان پیش‌بینی می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، بنا به اعلام سازمان هواشناسی از ابتدای سال آبی (مهر ۱۴۰۱) تا امروز هجدهم آبان ماه، میانگین بارشی در کوهرنگ سرشاخه اصلی حوضه آبریز زاینده رود ۱۱۹ میلیمتر است در حالی که سال گذشته در چنین روزی ۱۹ میلیمتر و میانگین بلندمدت تا امروز ۱۱۰ میلیمتر بود. این آمار حاکی از افزایش ۸ درصدی بارش‌ها در سرشاخه زاینده رود تا امروز است.