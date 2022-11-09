جنگ ترکیبی دشمن برای مقابله با ایران قوی

به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه امروز چهارشنبه هیئت دولت که به ریاست حجت الاسلام رئیسی رئیس جمهور برگزار شد، سید مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در گزارشی درباره موضوع منابع بودجه اشتغال با اشاره به اختلاف‌نظر دولت و مجلس درباره اجرای تبصره ۱۸ قانون بودجه اظهار داشت: عملکرد سال گذشته تبصره ۱۴ قانون بودجه در زمینه هدفمندی یارانه‌ها حدود ۳۴۰ هزار میلیارد تومان بود که دولت در لایحه بودجه امسال پیشنهاد کرد این رقم به ۴۷۰ هزار میلیارد تومان برسد اما مجلس در نهایت آن را به ۶۶۰ هزار میلیارد تومان رساند که مورد اعتراض سازمان برنامه و بودجه قرار گرفت و همان زمان هم اعلام شد که این منابع قابل وصول نیست زیرا دولت برنامه‌ای برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی و آب، برق و گاز ندارد.

میرکاظمی بابیان اینکه سازمان برنامه و بودجه مخالف ناترازی ایجاد شده بود، تکلیف ۶۶۰ هزار میلیارد تومانی مجلس برای هدفمندی یارانه‌ها را علت ناترازی دانست و افزود: در جلسات مشترک دولت و مجلس برای هدفمندی یارانه‌ها هم رییس مجلس بر این نکته تاکید داشت که دولت ابتدا معیشت را در نظر بگیرد و اشتغال در اولویت‌های بعدی است.

رئیس جمهور پس از استماع گزارش رئیس سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد: سازمان برنامه و بودجه باید پیش‌تر درباره تغییرات ایجاد شده در بودجه توسط مجلس و عواقب آن یعنی عدم تحقق برنامه‌های دولت در زمینه اشتغال و همچنین مخالفت خود با ناترازی ایجاد شده را به مجلس، نخبگان و مردم اطلاع‌رسانی می‌کرد.

رئیسی در ادامه جلسه هیئت دولت با بیان اینکه دشمن برای مقابله با ایران قوی و مستقل جنگ ترکیبی را به کار گرفته است، تلاش مضاعف مسئولان اجرایی اقتصاددانان و نخبگان در پیشبرد امور و رفع مشکلات و انجام پیش‌بینی لازم برای تامین به موقع نیازهای کشور را از جمله راهکارهای موثر برای مقابله با دشمن در این جنگ دانست.