به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا عسگریان اظهار کرد: گفت وگو با مردم، شنیدن مشکلات و رسیدگی به شکایات، موجب ارتقای حس امنیت در میان هم‌وطنان می‌شود و مردمی بودن مدیران را نشان می‌دهد.

وی تاکید کرد: ارتباطات در این دولت صادقانه است و باید گفت‌وگوی مستقیم و صادقانه نهادینه شود؛ رئیس‌جمهور در موضوعات مهم کشور سریع‌تر از دستگاه‌های متولی در میان مردم حضور و با افراد گفت وگوی شفاف و صادقانه دارد.

دستیار ویژه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به شناسایی گلوگاه‌های فساد تاکید کرد: مدیران باید گلوگاه‌هایی را که ممکن است از آن آسیب ببینند شناسایی کنند.

وی بر کوتاه شدن فرایندها و بازه زمانی انجام امور تاکید کرد.

عسگریان تصریح کرد: هر کجا که مبنای تعاملات اداری بر اساس بروکراسی کاغذی استوار شده باشد قاعدتاً فساد پنهان و آشکار ایجاد می‌شود.

دستیار ویژه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: وجود سامانه‌های هوشمند و شفاف باعث حل بسیاری از مشکلات از جمله فساد اداری خواهد شد.