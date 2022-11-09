  1. جامعه
  2. رفاه و خدمات اجتماعی
۱۸ آبان ۱۴۰۱، ۱۵:۲۷

عسگریان:

مردم بدون لکنت زبان با دولت حرف می‌زنند

مردم بدون لکنت زبان با دولت حرف می‌زنند

دستیار ویژه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در حال حاضر شرایط به گونه‌ای است که مردم بدون لکنت زبان با دولت حرف می‌زنند و این از ظرفیت‌ها و برکات انقلاب اسلامی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا عسگریان اظهار کرد: گفت وگو با مردم، شنیدن مشکلات و رسیدگی به شکایات، موجب ارتقای حس امنیت در میان هم‌وطنان می‌شود و مردمی بودن مدیران را نشان می‌دهد.

وی تاکید کرد: ارتباطات در این دولت صادقانه است و باید گفت‌وگوی مستقیم و صادقانه نهادینه شود؛ رئیس‌جمهور در موضوعات مهم کشور سریع‌تر از دستگاه‌های متولی در میان مردم حضور و با افراد گفت وگوی شفاف و صادقانه دارد.

دستیار ویژه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به شناسایی گلوگاه‌های فساد تاکید کرد: مدیران باید گلوگاه‌هایی را که ممکن است از آن آسیب ببینند شناسایی کنند.

وی بر کوتاه شدن فرایندها و بازه زمانی انجام امور تاکید کرد.

عسگریان تصریح کرد: هر کجا که مبنای تعاملات اداری بر اساس بروکراسی کاغذی استوار شده باشد قاعدتاً فساد پنهان و آشکار ایجاد می‌شود.

دستیار ویژه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: وجود سامانه‌های هوشمند و شفاف باعث حل بسیاری از مشکلات از جمله فساد اداری خواهد شد.

کد مطلب 5628475
مهناز قربانی مقانکی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها