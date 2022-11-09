به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه معا، امروز چهارشنبه با ابلاغ نتایج نهایی انتخابات کنست به رئیس رژیم صهیونیستی، روند تشکیل کابینه جدید این رژیم نزدیک‌تر شد.

اسحاق آمیت رئیس کمیسیون برگزاری بیست و پنجمین دوره انتخابات کنست، امروز نتایج نهایی این انتخابات را به اسحاق هرتزوگ، رئیس رژیم صهیونیستی ابلاغ کرد.

براین اساس، هرتزوگ روز یکشنبه هفته آینده بنیامین نتانیاهو رهبر ائتلاف راستگرایان افراطی را مأمور تشکیل کابینه خواهد کرد.

نتانیاهو نیز تا روز دهم دسامبر (۲۸ روز دیگر) برای تشکیل کابینه جدید فرصت خواهد داشت.

گفتنی است بیست و پنجمین دوره انتخابات کنست (پارلمان رژیم صهیونیستی) اخیراً برگزار شد و ائتلاف راستگرایان افراطی به رهبری نتانیاهو توانست با بدست آوردن ۶۴ کرسی اکثریت کنست را در اختیار بگیرد.