ماکرون به نتانیاهو تبریک گفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه در تماس تلفنی با بنیامین نتانیاهو پیروزی وی در انتخابات کنست رژیم صهیونیستی را تبریک گفت.

بر اساس این گزارش، امانوئل ماکرون در صفحه توئیتر خود نوشت: من برای تبریک پیروزی نتانیاهو با وی تماس گرفتم. ما همچون وی خواهان تقویت روابط مستحکم بین اسرائیل و فرانسه هستیم.

در همین حال، روزنامه یدیعوت آحارنوت هم نوشت که امانوئل ماکرون در این تماس تلفنی ضمن تبریک به نتانیاهو، از وی برای سفر به پاریس دعوت کرد و نتانیاهو نیز این دعوت را پذیرفته و دو طرف قرار است در کاخ الیزه دیدار و رایزنی کنند.

گفتنی است در انتخابات اخیر کنست (پارلمان رژیم صهیونیستی) ائتلاف راستگرایان افراطی به رهبری نتانیاهو توانست اکثریت پارلمان را بدست آورد.

با پایان شمارش آرای انتخابات کنست رژیم صهیونیستی، ائتلاف راست افراطی به رهبری بنیامین نتانیاهو ۶۴ کرسی را کسب کرد.

بر اساس این نتایج، حزب «لیکود» به ریاست نتانیاهو ۳۲ کرسی به دست آورد. حزب «ییش عتید» به رهبری یائیر لاپید نخست وزیر کنونی رژیم صهیونیستی ۲۴ کرسی کسب کرد.

همچنین «اردودگاه ملی» به ریاست بنی گانتز ۱۲ کرسی، «شاس» به رهبری درعی ۱۱ کرسی، «یهودیت توراتی» به ریاست گافنی ۷ کرسی و «اسرائیل خانه ما» به ریاست آویگدور لیبرمن وزیر جنگ سابق رژیم صهیونیستی ۶ کرسی به خود اختصاص دادند.

به این ترتیب، ائتلاف راست افراطی به ریاست نتانیاهو ۶۴ کرسی کسب کرد و دولت آینده رژیم صهیونیستی را تشکیل خواهد داد.

براین اساس به نظر می‌رسد در روزهای آینده با تشدید دو قطبی در صحنه سیاسی رژیم صهیونیستی، مقامات مرتبط با کابینه شکست خورده یائیر لاپید از صحنه حذف شده و نزدیکان نتانیاهو بار دیگر به قدرت بازگردند.