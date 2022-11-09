۱۳ درصد از واحدهای نانوایی سطح شهر زنجان دوگانه سوز شدند

به گزاشر خبرنگار مهر، ولی الله زمانی گفت: واحدهای نانوایی دوگانه سوز دارای سوخت گاز طبیعی هستند که ۵۵ واحد به سیستم سوخت گازوئیل و همزمان ۹ واحد دیگر به سیستم موتور برق نیز مجهز شده اند.

وی افزود: با دوگانه سوز شدن واحدهای نانوایی در زمان قطعی گاز و مواقع اضطراری مشکلی در پخت نان از سوی نانوایان به لحاظ سوخت وجود نخواهد داشت.

زمانی ادامه داد: روند دوگانه سوز کردن واحدهای نانوایی در استان زنجان ادامه دارد.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان زنجان با بیان اینکه از ابتدای امسال تاکنون سیستم سوخت ۵۵ واحد نانوایی لواش و بربری در این استان دوگانه سوز شده است، گفت: بیشترین واحدهای نانوایی این استان در شهرستان زنجان فعال و فقط ۱۳ درصد از این واحدها دوگانه سوز هستند.

زمانی افزود: استان زنجان دارای حدود یک هزار و ۶۰۰ واحد نانوایی فعال که شامل لواش، بربری، سنگک و تافتون است.

این استان ۶ کارخانه آرد سازی و ۸ سیلوی خصوصی و دولتی دارد که هر کدام از این کارخانه ها و سیلوها مجهز به آزمایشگاه هستند.