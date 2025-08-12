۱۲ نانوایی در گناوه به سیستم برق اضطراری مجهز شدند

به گزارش خبرنگار مهر، دانیال اسفندیاری صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: هدف از مجهز شدن نانواییها به موتور برق، تأمین نان مردم در شرایط اضطراری و قطعی برق است و با تجهیز نانواییها به ژنراتور، از بروز هرگونه کمبودی در تولید نان جلوگیری خواهد شد
وی بیان کرد: برای هر واحد نانوایی یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال تسهیلات با کارمزد ۴ درصد توسط بانک عامل پرداخت شده است.
فرماندار گناوه گفت: مجموع نانواییهای مجهز به موتور برق در شهرستان ۱۴ واحد است که از این مجموع ۱۲ واحد، تسهیلات دریافت کردند.
