به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، برترین مراکز عضو شبکه آزمایشگاهی فناوریهای راهبردی با حضور معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهوری و مدیر شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی معرفی شد و آزمایشگاه‌هایی که نسبت به ارزیابی عملکرد سال ۱۳۹۹ ارتقا رتبه قابل توجهی داشته‌اند، تقدیر شدند.

شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری هر ساله با هدف هم افزایی تجربیات، معرفی مراکز آزمایشگاهی توانمند و ترویج و فرهنگ‌سازی الگوی به اشتراک‌گذاری تجهیزات و توانمندی‌های این حوزه، نشست گردهمایی مدیران مراکز آزمایشگاهی عضو را با حضور مدیران مراکز عضو، رابطان و فعالان این حوزه برگزار می‌کند.

شرکت کنندگان در این رویداد که هرساله یکی از مراکز عضو شبکه آزمایشگاهی میزبان آن است، ضمن تعامل و گفت‌وگو با یکدیگر، به بیان تازه‌ترین اقدام‌ها، دستاوردها و بیان تجربه‌هایشان می‌پردازند و با ظرفیت‌ها و توانمندی‌های یکدیگر از جمله مرکز میزبان آشنا می‌شوند.

این رویداد همچنین فرصتی است تا مدیران و فعالان مراکز عضو شبکه، به بیان دغدغه‌ها و چالش‌هایشان بپردازند، دیدگاه‌هایشان را با مسئولان شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی مطرح کنند و برای ریل‌گذاری مسیر پیش رو، توسعه خدمات آزمایشگاهی و ارتقای ظرفیت‌ها، به بحث، گفت‌وگو و تبادل نظر بنشینند.

نشست سالانه اما هدف دیگری را نیز دنبال می‌کند که ایجاد انگیزه، ترویج و فرهنگ‌سازی توسعه ظرفیت‌های آزمایشگاهی، مشتری‌مداری، ارتقای استانداردها و روش‌ آزمون‌ها و در نهایت ارائه خدمات بهتر به مخاطبان با رونق پژوهش‌های کارآمد، ارتقای کیفیت محصولات و نیز تحول آفرینی در اقتصاد دانش‌بنیان است.

ناظر به همین هدف، همه ساله و در متن این رویداد، مدیران مراکز آزمایشگاه‌های برتر، آزمایشگاه‌هایی که رشد قابل توجهی نسبت به سال گذشته داشته و نیز رابطان آزمایشگاهی که پلی میان مراکز عضو با شبکه آزمایشگاهی هستند مورد تقدیر قرار می‌گیرند.

تقدیر از مدیران مراکز عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی

در نشست امسال نیز با حضور روح الله دهقانی فیروزآبادی معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری و رضا اسدی‌فرد مدیر شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی، ۲۰ مرکز آزمایشگاهی برتر و ۳۳ آزمایشگاه که نسبت به سال گذشته رشد جهشی و قابل توجهی را تجربه کردند با اهدای لوح تقدیر و جایزه نقدی تقدیر شدند.

تقدیر از رشد جهشی مراکز عضو در ارائه خدمات آزمایشگاهی

بخش دیگر نشست مدیران مراکز عضو شبکه آزمایشگاهی، تقدیر و معرفی آن دسته از آزمایشگاه‌هایی بود که نسبت به سال گذشته خود رشدی قابل توجه را در ارائه خدمات، زیرساخت‌ها و توانمندی‌ها، به دست آورده بودند. بر اساس ارزیابی کارشناسان شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی و بر اساس معیارهای مشخص، ۳۳ مرکز عضو شبکه توانستند با توجه به عملکرد سال ۱۴۰۰ خود در جایگاه یک مرکز «رشدیافته» قرار بگیرند.