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۱۸ آبان ۱۴۰۱، ۱۶:۵۸

اساسنامه صندوق های دارا و پالایش یکم تصویب شد

اساسنامه صندوق های دارا و پالایش یکم تصویب شد

رئیس اداره بازرسی صندوق‌های سرمایه‌گذاری سازمان بورس گفت که با تصویب مجمع صندوق‌های دارا و پالایش یکم، اساسنامه جدید آن‌ها مصوب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بورس و اوراق بهادار، «علی‌اکبر ایرانشاهی» به برگزاری مجمع دو صندوق پالایشی یکم و دارا یکم اشاره کرد و افزود: اساسنامه آنها مطابق آخرین تغییرات هیأت وزیران به تصویب رسید؛ در حقیقت هر آنچه که هیأت وزیران نظر بر تغییر آن داشتند، روز گذشته مصوب شد.

وی ادامه‌داد: با تصویب مجمع این صندوق‌ها، امیدنامه آن‌ها نیز تغییر کرده و رکن بازارگردان به واسطه تغییرات به وجود آمده، تعیین و مصوب شد.

ایرانشاهی بیان‌داشت: مطابق مصوبات مذکور، صندوق پالایش و دارا یکم از مدیریت غیرفعال به فعال تغییر کرده و بازارگردان‌های این صندوق‌ها می‌توانند نسبت به صدور و ابطال واحدها (یونیت) اقدام کنند که این موضوع علاوه بر اینکه نقدشوندگی آنها را افزایش می‌دهد، منجر به کاهش فاصله قیمت بازار با NAV صندوق‌ها می‌شود.

رئیس اداره بازرسی صندوق‌های سرمایه‌گذاری سازمان بورس گفت: بازارگردان‌های صندوق دارا یکم و پالایش مطابق مقررات براساس حداقل سفارش انباشته و حداقل معاملات روزانه‌ای که توسط بورس‌ها مشخص می‌شود، اقدام به انجام عملیات بازارگردانی خواهند کرد.

کد مطلب 5628572
محمدحسین سیف اللهی مقدم

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