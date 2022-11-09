۵۰۰ دستگاه آمبولانس کمک دار برای کشور خریداری شود

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر میعادفر بعد از ظهر چهارشنبه در نشست هیئت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی استان گفت: در جلسه سران قوا تصمیماتی در این زمینه گرفته و تأمین یک هزار دستگاه آمبولانس مصوب شد.

وی ابراز داشت: در شرف برگزاری مناقصه برای ۵۰۰ دستگاه هستیم و برای سال آینده نیز پیگیری خوبی برای تأمین اعتبار برای خرید آمبولانس با سازمان برنامه و بودجه کشور انجام شده است.

رئیس اورژانس کشور با بیان اینکه ناوگان اورژانس کشور فرسوده بوده و از چهار سال قبل تاکنون نوسازی نشده است، گفت: از مشکلات اقلیم‌های مختلف کشور، تأمین آمبولانس‌هایی است که در هوا و راه‌های مناطق کوهستانی بتوانند خدمات انجام دهند.

میعاد فر تاکید کرد: حوزه بهداشت و درمان بسیار حیاتی و مهم است و شیوع ویروس کرونا چه مشکلاتی را برای دنیا ایجاد کرد که کشور ما هم از آن مستثنا نبود.

وی افزود: وزارت بهداشت در حوزه پدافند غیرعامل پیشگام بوده و دانشگاه‌های علوم پزشکی نیز به عنوان بخشی از مجموعه بزرگ کشوری از پازل‌های این است.

رئیس اورژانس کشور بیان داشت: چند ماه گذشته حوادث مختلفی در کشور اتفاق افتاد و خوشبختانه از همه اینها عبور کردیم و با کمترین مشکل به پایان رسید.

میعاد فر گفت: ۵۰۰ دستگاه آمبولانس کمک دار باید در شرایط ویژه برای کشور خریداری شود و در ۵۰ نقطه کشور اورژانس هوایی مستقر است و استان زنجان در اورژانس هوایی پیشتاز است.

وی یاد آورشد: مرگ و میر مادرها از شاخص‌های جدی ارزشیابی دانشگاه‌ها است و در این زمینه در سطح کشور سال گذشته ۴۰۴ مادر باردار توسط اورژانس هوایی جابجا شده‌اند.