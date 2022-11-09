  1. استانها
  2. زنجان
۱۸ آبان ۱۴۰۱، ۱۸:۰۸

رئیس اورژانس کشور :

۵۰۰ دستگاه آمبولانس کمک دار برای کشور خریداری شود

۵۰۰ دستگاه آمبولانس کمک دار برای کشور خریداری شود

زنجان-رئیس اورژانس کشور گفت: ۵۰۰ دستگاه آمبولانس کمک دار باید در شرایط ویژه برای کشور خریداری شود.

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر میعادفر بعد از ظهر چهارشنبه در نشست هیئت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی استان گفت: در جلسه سران قوا تصمیماتی در این زمینه گرفته و تأمین یک هزار دستگاه آمبولانس مصوب شد.

وی ابراز داشت: در شرف برگزاری مناقصه برای ۵۰۰ دستگاه هستیم و برای سال آینده نیز پیگیری خوبی برای تأمین اعتبار برای خرید آمبولانس با سازمان برنامه و بودجه کشور انجام شده است.

رئیس اورژانس کشور با بیان اینکه ناوگان اورژانس کشور فرسوده بوده و از چهار سال قبل تاکنون نوسازی نشده است، گفت: از مشکلات اقلیم‌های مختلف کشور، تأمین آمبولانس‌هایی است که در هوا و راه‌های مناطق کوهستانی بتوانند خدمات انجام دهند.

میعاد فر تاکید کرد: حوزه بهداشت و درمان بسیار حیاتی و مهم است و شیوع ویروس کرونا چه مشکلاتی را برای دنیا ایجاد کرد که کشور ما هم از آن مستثنا نبود.

وی افزود: وزارت بهداشت در حوزه پدافند غیرعامل پیشگام بوده و دانشگاه‌های علوم پزشکی نیز به عنوان بخشی از مجموعه بزرگ کشوری از پازل‌های این است.

رئیس اورژانس کشور بیان داشت: چند ماه گذشته حوادث مختلفی در کشور اتفاق افتاد و خوشبختانه از همه اینها عبور کردیم و با کمترین مشکل به پایان رسید.

میعاد فر گفت: ۵۰۰ دستگاه آمبولانس کمک دار باید در شرایط ویژه برای کشور خریداری شود و در ۵۰ نقطه کشور اورژانس هوایی مستقر است و استان زنجان در اورژانس هوایی پیشتاز است.

وی یاد آورشد: مرگ و میر مادرها از شاخص‌های جدی ارزشیابی دانشگاه‌ها است و در این زمینه در سطح کشور سال گذشته ۴۰۴ مادر باردار توسط اورژانس هوایی جابجا شده‌اند.

کد مطلب 5628596

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها