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۱۸ آبان ۱۴۰۱، ۲۰:۵۷

فرمانده انتظامی بابل:

عامل هتک حرمت به لباس روحانیت در بابل دستگیر شد

عامل هتک حرمت به لباس روحانیت در بابل دستگیر شد

بابل- فرمانده انتظامی بابل از دستگیری عامل هتک حرمت به لباس روحانیت در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمدزمان شالیکار افزود: پس از مراجعه یک روحانی به کلانتری ۱۳ و ابراز شکایت مبنی بر اهانت یک فرد به وی و همچنین تصویربرداری و انتشار آن در فضای مجازی، موضوع در اسرع وقت در دستورکار مأموران قرار گرفت.

وی ادامه داد: مأموران با انجام اقدامات پلیسی، متهم را شناسایی و پس از هماهنگی قضائی و در یک عملیات غافیلگیرانه وی را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان بابل تصریح کرد: متهم در بدو دستگیری به بزه ارتکابی خود اعتراف و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.

سرهنگ شالیکار خاطرنشان کرد: اهانت به روحانیون، اهانت به اهل بیت بوده و پلیس با کسانی که بخواهند امنیت روحانیون را به خطر بیاندازند برخورد قاطع خواهد کرد.

کد مطلب 5628715

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