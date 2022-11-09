عامل هتک حرمت به لباس روحانیت در بابل دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمدزمان شالیکار افزود: پس از مراجعه یک روحانی به کلانتری ۱۳ و ابراز شکایت مبنی بر اهانت یک فرد به وی و همچنین تصویربرداری و انتشار آن در فضای مجازی، موضوع در اسرع وقت در دستورکار مأموران قرار گرفت.

وی ادامه داد: مأموران با انجام اقدامات پلیسی، متهم را شناسایی و پس از هماهنگی قضائی و در یک عملیات غافیلگیرانه وی را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان بابل تصریح کرد: متهم در بدو دستگیری به بزه ارتکابی خود اعتراف و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.

سرهنگ شالیکار خاطرنشان کرد: اهانت به روحانیون، اهانت به اهل بیت بوده و پلیس با کسانی که بخواهند امنیت روحانیون را به خطر بیاندازند برخورد قاطع خواهد کرد.